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Військовослужбовець з Тернопільщини отримав відзнаку "Золотий Хрест"
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Військовослужбовець з Тернопільщини отримав відзнаку "Золотий Хрест"

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Військовий Андрій
Молодший сержант Андрій. Фото: 105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

Командир бойової машини з Тернопільщини отримав відзнаку від Головнокомандувача ЗСУ "Золотий Хрест".

Про це Суспільному повідомив пресофіцер 105 окремої бригади тероборони ЗСУ Юрій Кульпа.

Молодший сержант Андрій на псевдо "Позитив" з перших днів повномасштабного вторгнення служить в ЗСУ. Чоловік брав участь в бойових діях у Донецькій області, виконував завдання на Харківському напрямку.

"Він завжди в перших рядах. Постійно на передових позиціях. Відповідальний військовослужбовець, ефективно та вчасно виконує визначені завдання. Особливо проявив себе на Куп‘янському напрямку. Не боїться брати відповідальність за прийняття рішень у бойових діях, поважають його побратими, цінують", — розповів командир підрозділу про свого бійця.

Нагрудним знаком "Золотий хрест" Головнокомандувача ЗСУ нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування та зразкову поведінку у повсякденній діяльності.

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