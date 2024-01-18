Російські війська протягом доби 17 січня обстріляли прикордонні Семенівську та Городнянську громади на Чернігівщині.
Про це Суспільному повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак.
У Семенівській громаді загалом нарахували 38 вибухів:
- один вибух (прихід, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Грем'ячка;
- 11 вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Блешня;
- чотири вибухи (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Тимоновичі;
- вісім вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Прогрес;
- шість вибухів (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії) в напрямку села Карповичі;
- вісім вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 82 мм) в напрямку села Леонівка.
У Городнянській громаді 18 вибухів (приходи, ймовірно з реактивних систем залпового вогню) в напрямку села Гасичівка.
Нагадаємо, що протягом доби 16 січня російські війська обстріляли прикордонну Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині.
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