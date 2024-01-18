НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
РСЗВ, артилерія та міномети: російські війська обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуКордонВИБУХРегіони

РСЗВ, артилерія та міномети: російські війська обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
РСЗВ, артилерія та міномети: російські війська обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини
ФОТО: Суспільне Чернігів

Російські війська протягом доби 17 січня обстріляли прикордонні Семенівську та Городнянську громади на Чернігівщині.

Про це Суспільному повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак.

У Семенівській громаді загалом нарахували 38 вибухів:

  • один вибух (прихід, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Грем'ячка;
  • 11 вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Блешня;
  • чотири вибухи (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Тимоновичі;
  • вісім вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Прогрес;
  • шість вибухів (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії) в напрямку села Карповичі;
  • вісім вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 82 мм) в напрямку села Леонівка.

У Городнянській громаді 18 вибухів (приходи, ймовірно з реактивних систем залпового вогню) в напрямку села Гасичівка.

Нагадаємо, що протягом доби 16 січня російські війська обстріляли прикордонну Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
8 вибухів: армія РФ завдала ударів по двох громадах Сумської області
Обстріли Нікопольщини, шахрайка з соцмережі, побиття актора. Головні новини Дніпра та області за 18 січня
Обстріли Нікопольщини, шахрайка з соцмережі, побиття актора. Головні новини Дніпра та області за 18 січня
Життя люди обстріли Курахове Донецька область
"Не встигаємо почати ремонти із такою кількістю обстрілів": репортаж із прифронтового Курахового на Донеччині
На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили чотири атаки армії РФ поблизу Вербового та Роботиного
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили нові атаки біля Вербового й Роботиного — Генштаб
На початок