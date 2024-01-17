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Росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівщини: під вогонь потрапила Новгород-Сіверська громада
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Росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівщини: під вогонь потрапила Новгород-Сіверська громада

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Росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівщини: під вогонь потрапила Новгород-Сіверська громада
ФОТО: Суспільне Чернігів

Російські війська протягом доби 16 січня обстріляли прикордонну Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Новгород-Сіверська громада: сім вибухів (приходи, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в напрямку сіл Грем'яч та Михальчина Слобода.

Інформацію про поранених та загиблих внаслідок обстрілів серед місцевого населення, прикордонники не зафіксовували.

Нагадаємо, що російські війська протягом доби 15 січня обстріляли три прикордонні громади на Чернігівщині. Під вогнем опинилися Семенівська, Новгород-Сіверська та Сновська громади.

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