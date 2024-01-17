Блінкен не зміг вчасно вилетіти з Давосу через несправність літака — Bloomberg

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 17 січня не зміг вчасно вилетіти з Давоса, де брав участь у Всесвітньому економічному форумі, через несправність його літака Boeing 737.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Блінкен із супроводом вилетіли з Давосу на гелікоптерах до літака, але перед вильотом з’ясувалось, що борт визнаний небезпечним для польотів – там виявили витік кисню, який неможливо було усунути.

Зрештою з Брюсселя до Цюриха відправили менший літак, який забрав самого держсекретаря до США. Його супровід включно з пресс пулом був змушений летіти до Вашингтона комерційними рейсами.

Як пише видання, це не перший випадок, коли ламаються літаки високопосадовців, через що ті змушені перебувати за кордоном довше, ніж планували. Наприклад, у вересні минулого року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо застряг в Індії після саміту "Групи двадцяти" (G20) в Нью-Делі через механічну несправність свого літака.