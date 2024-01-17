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Результати Давосу для України. Репортаж зі Швейцарії. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Результати Давосу для України. Репортаж зі Швейцарії. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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Команда Суспільне Новини два дні працювала у швейцарському місті Давос, де триває Всесвітній економічний форум. Це вже 54 щорічна зустріч, на яку з'їхалися глави держав та урядів та громадські діячі.

Для української делегації форум розпочався напередодні офіційного старту з обговорення "формули миру". Україні вперше вдалося залучити рекордну кількість учасників: понад 80 країн та міжнародних організацій, зокрема представників Ізраїлю.

Одним із питань, як у панельних дискусіях, так і в особистих зустрічах президента Володимира Зеленського, постала затримка віййськової та фінансової допомоги Україні. Однак держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив беззаперечну підтримку з боку американських партнерів. Вже другий рік поспіль у Давосі не представлено Росії. Згадки про неї звучатимуть переважно у контексті загрози, яку вона становить для світової безпеки. Про події форуму — дивіться у репортажі Суспільне Новини з Давосу.

Відеограф: Олександр Брамський.

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