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Майже триста порушень за три дні роботи зафіксували інспектори з паркування на Хмельниччині
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Майже триста порушень за три дні роботи зафіксували інспектори з паркування на Хмельниччині

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Інспектор фіксує порушення паркування на Хмельниччині
Інспектор фіксує порушення паркування, січень 2024, Хмельниччина. Фото: Ростислав Майор

У Кам’янці-Подільському розпочала працювати інспекція з паркування. За три дні роботи було зафіксовано майже триста порушень. Наразі інспектори не виписують штрафи, а проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з водіями.

Про це розповів завідувач відділу муніципальної інспекції департаменту житлово-комунального господарства Кам'янець-Подільської міської ради Ростислав Майор.

За його словами, інспекцію з паркування створили, щоб контролювати дотримання правил зупинки й стоянки автомобілів. Крім цього, інспектори можуть перевіряти, чи оплатив водій стоянку на платному майданчику.

"Коли буде здійснюватись контроль на вулицях, зменшиться кількість порушень правил дорожнього руху, підвищиться рівень безпеки пішоходів і водіїв. У місті облаштовують платні паркувальні майданчики. Інспектор може накладати адміністративне стягнення у вигляді штрафу на водія, який не сплатив за паркування. До цього на таких порушників не було дієвого впливу", — пояснив Ростислав Майор.

Завідувач відділу муніципальної інспекції каже, найбільша кількість порушень паркування зафіксована у центрі міста і біля ринків. У спальних районах таких випадків менше.

"Найтиповіші порушення, коли водії залишають автомобіль на перехресті та ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини; на пішохідних переходах та ближче 10 м до них з обох боків; ближче 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду; на місцях зупинки маршрутних транспортних засобів, ближче 30 м з обох боків від неї", — зазначив Ростислав Майор.

За його словами, упродовж декількох тижнів інспектори з паркування не виписуватимуть водіям штрафи, а проводитимуть просвітницьку діяльність. За порушення норм паркування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 340 до 680 гривень.

"Розмір штрафу щодо неоплати паркування на платних майданчиках залежить від того, яка там встановлена сума за годину користування. Водієві потрібно буде сплатити двадцятикратний розмір цієї суми", — вказав завідувач відділу муніципальної інспекції.

Ростислав Майор розповів, наразі у громаді працює п’ять інспекторів. У лютому упродовж тижня вони проходитимуть навчання у львівській інспекції з паркування.

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