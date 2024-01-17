ЗСУ знищили на Херсонщині російський розвідувальний БпЛА

Сили ППО повітряного командування "Південь" 17 січня 2024 року знищили на Херсонщині російський розвідувальний БпЛА.
Відео із збиттям дрона у Telegram виклали Сили оборони півдня.
Також протягом доби українські військові збили на Миколаївщині російський дрон-камікадзе "Ланцет".
Також раніше українські військові на лівобережжі Херсонщини знищили російську станцію наземної артилерійської розвідки СНАР-10 "Леопард".
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