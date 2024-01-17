НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
ЗСУ знищили на Херсонщині російський розвідувальний БпЛА
ДронЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

ЗСУ знищили на Херсонщині російський розвідувальний БпЛА

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Сили ППО повітряного командування "Південь" 17 січня 2024 року знищили на Херсонщині російський розвідувальний БпЛА.

Відео із збиттям дрона у Telegram виклали Сили оборони півдня.

Також протягом доби українські військові збили на Миколаївщині російський дрон-камікадзе "Ланцет".

Також раніше українські військові на лівобережжі Херсонщини знищили російську станцію наземної артилерійської розвідки СНАР-10 "Леопард".

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Безпілотники Bayraktar застосовують у війні вже з іншими цілями — посол в Туреччині
Безпілотники Bayraktar застосовують у війні вже з іншими цілями — посол в Туреччині
Україна перебуває в трійці виробників безпілотників у світі, західні партнери звертаються по співпрацю — Данілов
Україна перебуває в трійці виробників безпілотників у світі, західні партнери звертаються по співпрацю — Данілов
Ліквідація пожежі, яку спричинило падіння уламків "Шахеду" у Сумах
У Сумах виникла пожежа внаслідок падіння уламків "Шахеда"
Уламки збитих безпілотників впали у громаді на Миколаївщині
Уламки збитих безпілотників впали у громаді на Миколаївщині
На початок