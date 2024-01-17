НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На лівобережжі Херсонщини ЗСУ ліквідували російську станцію розвідки "Леопард"
ЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На лівобережжі Херсонщини ЗСУ ліквідували російську станцію розвідки "Леопард"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Українські військові
Українські військові. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

Українські військові на лівобережжі Херсонщини знищили російську станцію наземної артилерійської розвідки СНАР-10 "Леопард".

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Знищена російська станція наземної артилерійської розвідки СНАР-10 "Леопард" незалежна від умов видимості та можливості ведення розвідки у будь-який час доби, від інтенсивності артилерійського та мінометного вогню, має високу точність визначення координат цілей, йдеться у повідомленні.

Також протягом доби українські військові на лівобережжі ліквідували російський спостережний пункт, гармату, розвідувальний БпЛА "Орлан-10", дев'ять одиниць автобронетехніки та 16 військових РФ.

За минулу бойову добу Сили оборони півдня на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області відбили шість штурмів російських військ. Окупанти не полишають безрезультатних спроб вибити українських військових із зайнятого ними плацдарму.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Наразі раніше засуджені не можуть бути мобілізовані, однак Мін'юст вже розробив зміни до законодавства — Висоцька
Наразі раніше засуджені не можуть бути мобілізовані, однак Мін'юст вже розробив зміни до законодавства — Висоцька
В'яжуть шкарпетки та готують варення: як подружжя пенсіонерів з Одеси допомагає ЗСУ
В'яжуть шкарпетки та готують варення: як подружжя пенсіонерів з Одеси допомагає ЗСУ
Бетонні піраміди та ДОТи: які оборонні споруди будують на прикордонні Чернігівщини
Бетонні піраміди та ДОТи: які оборонні споруди будують на прикордонні Чернігівщини
На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Ігор Лаврів
На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Ігор Лаврів
На початок