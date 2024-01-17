На лівобережжі Херсонщини ЗСУ ліквідували російську станцію розвідки "Леопард"

Українські військові на лівобережжі Херсонщини знищили російську станцію наземної артилерійської розвідки СНАР-10 "Леопард".

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Знищена російська станція наземної артилерійської розвідки СНАР-10 "Леопард" незалежна від умов видимості та можливості ведення розвідки у будь-який час доби, від інтенсивності артилерійського та мінометного вогню, має високу точність визначення координат цілей, йдеться у повідомленні.

Також протягом доби українські військові на лівобережжі ліквідували російський спостережний пункт, гармату, розвідувальний БпЛА "Орлан-10", дев'ять одиниць автобронетехніки та 16 військових РФ.

За минулу бойову добу Сили оборони півдня на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області відбили шість штурмів російських військ. Окупанти не полишають безрезультатних спроб вибити українських військових із зайнятого ними плацдарму.

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