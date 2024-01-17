У Щербанівській громаді почали приймати заявки на отримання одноразової грошової допомоги військовим. Від 15 січня 2024-го року це можна зробити у ЦНАПі у Розсошенцях та у сільраді Щербанів.
Про це Суспільному повідомив начальник ЦНАПу Щербанівської громади Віталій Лисенко.
«Ми прийняли рішення (виплачувати – ред.) мобілізованим і які служать. Є загальний порядок надання. Це чи довідка ТЦК, чи військовий квиток. І будемо виплачувати», - розповів Суспільному, голова громади Ігор Процик.
Які потрібні документи для подачі заявки на виплату
За словами директора ЦНАПу Віталія Лисенка, щоб отримати матеріальну одноразову матеріальну допомогу, військовий чи його рідні мають подати такі документи:
- Письмова заява з відповідним проханням на імʼя сільського голови.
- Згода на обробку персональних даних.
- Довідка з банківськими реквізитами.
- Копія сторінок паспорта/копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника.
- Копія ідентифікаційного номеру.
- Копія довідки внутрішньо переміщеної особи за потреби.
- Копія документа, що підтверджує мобілізацію (видана протягом останнього місяця від дати подання заяви).
- За словами голови Щербанівської ТГ, гроші на рахунки надходитимуть через півтора-два тижні з моменту подання заяви.
Рішення щодо одноразової допомоги військовим ухвалили депутати Щербанівської сільської ради під час позачергової сесії 11 січня 2024 року.
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