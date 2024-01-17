В Опішнянській ТГ хочуть взяти на баланс мережі, які зараз обслуговує "Полтававодоканал". Це питання планують обговорити на засіданні виконкому громади 18 січня.

Про це Суспільному повідомив голова Опішнянської громади Микола Різник.

За його словами, у громаді є власне комунальне підприємство "Водолій", яке нині обслуговує мережі та свердловини у селах громади. Лише мережі, що у селищі Опішня, – обласне комунальне підприємство "Полтававодоканал".

"Підприємство "Водолій" готове прийняти усі ці мережі водопостачання та водовідведення. Опікуватись ними, ремонтувати і так далі. Ми виконкомом звернемося до "Полтававодоканалу", щоб вони нам надали перелік майна та інфраструктури, яке знаходиться на території Опішнянської селищної ради, щоб ми розуміли, що це. І потім коли нададуть нам цей перелік, ми 25 січня зберемося на сесію і підготуємо звернення до "Полтававодоканалу" та Полтавської облради щодо початку процедури передачі.

Як відбувається процес передачі мереж

Лише коли підприємство "Полтававодоканал" дасть згоду на передачу мереж у громаду, це питання мають обговорити на профільній комісії Полтавської обласної ради.

"Створюється комісія з нашої, з їхньої сторони. Цією комісією описується майно, перевіряється наявність усіх документів, оскільки це багатенько документів. Потім депутати облради дають згоду, затверджуються акти прийому та передачі. Потім вже наша рада передає їх на баланс підприємства КП "Водолій". Це процедура довга. Вона може бути і пів року, і рік, якщо усе правильно робити. Але треба почати", - розповів Микола Різник.

Що саме обслуговує КП "Водолій"

Нині "Полтававодоканал" в Опішнянській громаді обслуговує лише одне селище Опішня. А це близько 2,5 тисяч абонентів. Усього у громаді 31 населений пункт.

"Коли ми створювали громаду, оці усі свердловини по селах, вони були то на колгоспі, то на якихось кооперативах. Ми тоді його усе взяли на баланс, відремонтували, зробили усі свердловини. Наразі усе воно працює. Так, не без поломок, але працює. Тому ми фізично готові і ці забрати і обслуговувати, щоб не бути ні від кого залежними", - продовжив Микола Різник.

Чому в Опішні хочу взяти на баланс мережі "Полтававодоканалу"

За словами голови громади Миколи Різника, за останні кілька років 80 % капітальних ремонтів водопроводу Опішні здійснюють за рахунок громади. Під час ремонту мереж, зокрема, залучають і техніку ТГ.

"Тобто якщо зламався якийсь водопровід, то "Полтававодоканал" нам пише лист і каже: "Дайте гроші на ремонт нашого водопроводу". Поламався насос – пишуть нам. Треба збудувати новий водопровід – пишуть нам. Власне якщо якісь капітальні чи серйозні поломки – це все рівно лягає на плечі громади". Зрозуміло, що вони теж витрачають якісь гроші на ті ж зарплатні і т.д. Але глобальні речі – це ми надаємо субвенцію. Але якщо ми не дамо субвенцію, люди у нас будуть без води. Тому ми стаємо заручниками цієї ситуації. А коли ми даємо субвенцію, ми ж не можемо контролювати ні вартість цього ремонту, ні якість його виконання", - розповів голова Опішнянської громади Микола Різник.

Кого обслуговує "Полтававодоканал"

Комунальне підприємство обласної ради "Полтававодоканал" нині надає послуги з централізованого водопостачання у Полтаві та шести населених пунктах, йдеться на сайті підприємства.

Громади, які обслуговує КП "Полтававодоканал"

місто Полтава;

місто Карлівка;

місто Решетилівка;

селище Шишаки;

селище Опішня;

село Стасі.

Усі інші громади самостійно обслуговують свої водопроводи.

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