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Спецдозволи для жителів прикордоння: що варто знати мешканцям Львівщини
КордонРегіони

Спецдозволи для жителів прикордоння: що варто знати мешканцям Львівщини

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У зв’язку зі змінами до постанови Кабміну "Про прикордонний режим", жителям 5-кілометрової прикордонної смуги нагадують про необхідність оформити спеціальні дозволи. Також такий дозвіл потрібно буде зробити тим, хто приїжджає на роботу на територію неподалік державного кордону. Наприклад, працівникам фермерських господарств.

Більше про це дізнавалося Суспільне.

Від села Річки на Львівщині до державного кордону з Польщею — два кілометри.

Село Річки
Село Річки. Фото: Суспільне Львів

Як повідомив на брифінгу заступник начальника штабу – начальник відділу організації прикордонної служби Сергій Курило, невдовзі жителям таких населених пунктів знадобляться спеціальні дозволи від Держприкордонслужби.

"Дозвіл на проживання в межах прикордонної смуги в населених пунктах видається органом Державної прикордонної служби України безстроково. Інші дозволи щодо в’їзду, перебування та проведення робіт надаються на термін, який заявлений заявником", — зазначає Сергій Курило.

Місцеві жителі кажуть, про нововведення вже чули. Дехто згадує, що подібні документи у цьому селі вже колись запроваджували.

"Це були 85-ті роки, ми навіть такі дозволи мали. Ще при Радянському Союзі то було, що треба було дозвіл на прикордонну зону. Ну я вважаю, що нескладно зробити цей дозвіл і користуватися ним", — каже мешканка села Олександра Білан.

Олександра Білан
Олександра Білан. Фото: Суспільне Львів

"Напевно ж, що треба буде зареєструватися. Якщо до лісу треба буде сходити по ті гриби, ягоди, то ж воно і ускладнить. Тому що є люди різні, є старенькі, є які того й не чули", — говорить місцева жителька Леся Кайда.

Леся Кайда
Леся Кайда. Фото: Суспільне Львів

Щоб оформити дозвіл тим, хто живе у 5-кілометровій прикордонній зоні, можна буде звернутися за роз’ясненням до органів місцевого самоврядування. Цей документ потрібно оформити усім місцевим жителям, наголошує староста села Річки Павло Холява.

"Село є прикордонне, дуже близько знаходиться до кордону, і дуже багато населення працює, несе службу в органах прикордонної служби. Зараз багато людей перебуває на Сході, є люди, які полонені, зниклі безвісти. І місцеве населення, і ми готові йти назустріч, допомогти прикордонникам. Вже починаємо проводити роз’яснювальну роботу", — каже староста.

Спецдозвіл буде потрібний і тим, хто їздить у прикордонну смугу по роботі, наприклад, веде фермерське господарство на полях поза межами населеного пункту. Водночас визначено перелік осіб, кому не треба оформлювати дозвіл.

"Це посадові особи чи службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронні органи, органи цивільного захисту, військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, працівники медичної допомоги, суб’єкти комунальної та державної власності з метою покладення на них повноважень", — зазначає начальник відділу організації прикордонної служби Сергій Курило.

Стенд зі змінами до прикордонного режиму
Стенд зі змінами до прикордонного режиму. Фото: Суспільне Львів

За його словами, тим, хто слідуватиме через прикордонну смугу транзитом або ж прямує у прикордонний пункт на виїзд з України, спеціальний дозвіл також не потрібно оформлювати. Сергій Курило додав, що, ймовірно, дозволи почнуть видавати вже з лютого.

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