У центрі Києва обмежили рух транспорту через аварію на водогоні

У Києві на розі бульв. Лесі Українки та вул. Новогоспітальної сталося пошкодження водопровідної мережі. Через ремонт на бульв. Лесі Українки частково перекрили одну смугу руху в напрямку ст. м. "Печерська".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Пошкодження сталося на водопровідній магістралі діаметром 400 мм. На місце прибула аварійна бригада "Київводоканалу". Трубу прорвало під проїжджою частиною, для ремонту місце аварії необхідно розкопати.

За даними "Київводоканалу", на час ліквідації аварії довколишні будинки від водопостачання не відключали.

Що відомо про аварії на інженерних мережах у Києві з приходом холодів

Зранку 15 січня на столичній Борщагівці ліквідували аварію на водогоні, що виникла там вдруге за тиждень. Перша аварія, що сталася в ніч проти 8 січня на бульварі Жуля Верна (колишній бульв. Ромена Роллана), призвела до підтоплення вулиці. Витік води спричинив підтоплення і припаркованих на узбіччі автомобілів.

Зранку 10 січня 2024 року у "Київводоканалі" поінформували, що ремонтуватимуть водопровід у Святошинському районі столиці. У зв'язку із цим частково перекриють бульвар Академіка Вернадського.

11 січня у Святошинському районі Києва сталася аварія на водогоні на проспекті Академіка Палладіна, 32.

Також столичні комунальники провели ремонт пошкодженого трубопроводу на вулиці Оболонській. Водопостачання для жителів відновили, рух транспорту запустили однією зі смуг вулиці.

У "Київводоканалі" пояснили, що кількість аварій на водопровідних мережах у столиці зросла через суттєве похолодання і різку зміну температури ґрунту. Пориви труб почастішали на ділянках з найбільшими термінами експлуатації.