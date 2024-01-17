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Вмикає спеціальну музику та повністю роздягається, щоб не обморозити тіло: зимові купання на Чернігівщині
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Вмикає спеціальну музику та повністю роздягається, щоб не обморозити тіло: зимові купання на Чернігівщині

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Зимові купання у річці Удай три роки поспіль проводять спортсмен Віталій та 60-річний прилучанин Михайло. Цієї зими до них приєднався й майстер спорту з армспорту Олександр. Так, з їх слів, відновлюють свій внутрішній стан та зміцнюють організм. Як відбувається пірнання в ополонку на Чернігівщині, далі у матеріалі.

"Кожних шість ранку (коли трохи раніше, коли як виходить) ми тут зустрічаємося і робимо свій ритуал", – говорить Віталій.

Щоранку о шостій незалежно від пори року прилучани Віталій, Олександр та Михайло збираються на березі річки Удай та занурюються у воду. Взимку для цього готують ополонку, яку щоразу оновлюють за допомогою підручної сокири та лопатки.

Зимові купання на Чернігівщині
Прилучанин Віталій о шостій ранку оновлює ополонку у річці Удай за допомогою сокири. ФОТО: Суспільне Чернігів
"Закаляє силу духу, силу волі. Це треба встати кожного ранку і це буде плюс. Людина себе загартовує", – каже Віталій.

Чоловік пірнає в ополонку три зими поспіль. З дитинства обливався холодною водою та займається спортом – очолює обласну федерацію з армреслінгу "Сила волі". Віталій розповів: для налаштування на зимове купання вмикає спеціальну музику та повністю роздягається, щоб не обморозити тіло. Зараз проводить у воді до трьох хвилин.

Зимові купання на Чернігівщині
Прилучанин Віталій в ополонці. ФОТО: Суспільне Чернігів
"Буває, хто швидко занурився і виліз, я стараюсь зробити дихальну практику. Вода набирає свою структуру, ту, що треба. Зараз сама корисна, те, що треба для зцілення, для здоров’я міцного. Набираєшся енергетикою природи", – пояснює Віталій.

Михайлу – 60 років. Він також має трирічний досвід зимового купання. З його слів, до цього спонукали проблеми зі здоров’ям.

Зимові купання на Чернігівщині
Прилучанин Михайло в ополонці. ФОТО: Суспільне Чернігів
"Водичка – класна! У воді тепліше, ніж на вулиці. Коли із води вилазиш, почуваєшся набагато краще. Туди лізеш, сюди йдеш, думаєш "Куди ти ідеш?" другий раз, "Скільки можна?". А приходиш, пірнаєш у ополонку і – самоповага до самого себе", – говорить Михайло.

Олександр – майстер спорту з армспорту, зимове купання практикує два місяці. Нині проводить у воді до пів хвилини.

Зимові купання на Чернігівщині
Олександр Остапенко в ополонці. ФОТО: Суспільне Чернігів
"Покращується самопочуття, внутрішній світ, психологічний стан – стаєш міцнішим. Те, чого зараз не вистачає: загартовує організм – стаєш сильнішим", – каже Олександр Остапенко.

Після пірнання в ополонку чоловіки проводять півгодинну зарядку.

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