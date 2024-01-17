Колючий дріт, протитанковий рів, бетонні піраміди та ДОТи: це оборонні споруди, які будують нині вздовж державного кордону на Чернігівщині. Зі слів командувача Об’єднаних Сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, за останні місяці на півночі фортифікаційне обладнання кордону збільшене на 63 відсотки.

Зводити одну з таких оборонних ліній на чернігівському напрямку нині допомагає військовий 119 бригади тероборони Юрій Єфименко. Він учасник боїв за Чернігів у лютому-березні 2022 року.

З його слів, якби такі укріплення були 24 лютого 2022 року, росіяни б до Чернігова не дійшли.

"Вони б на кордоні затримались. Колючий дріт проти ДРГ, проти піхотних частин, а "зуби" — проти бронетанкових військ. Я думаю, що ефективність дуже велика. Це збереже життя українських воїнів", — розповів військовий.

Військовий 119 бригади тероборони Юрій Єфименко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Окрім лінії з пірамід, ротний опорний пункт — це ще й протитанкові рови, окопи та бетонні ДОТи.

Оборонні укріплення на Чернігівщині. ФОТО: Суспільне Чернігів

Оборонні укріплення на Чернігівщині. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Бетонне укріплення може витримати потрапляння мінометних снарядів та осколкові потрапляння. Може зберегти життя бійців, які будуть нести оборону на цих рубежах. Є сітки з достатньо міцного сталевого пруту, є у нас деревина, яка перекриває окоп, щоб він не завалювався. Згори є бруствер, який унеможливлює потрапляння осколків в сам окоп", — розповів військовослужбовець 119 бригади ТрО Володимир Березинський.

Військовослужбовець 119 бригади ТрО Володимир Березинський. ФОТО: Суспільне Чернігів

За словами Березинського, ці укріплення розраховані на цілу роту бійців різних підрозділів, і в комплексі можуть гарантувати стабільний бій й затримати ворога на певний період часу.

На Чернігівщині, за даними Прозорро, відомо про будівництво як мінімум дев'яти таких оборонних споруд. На них виділили майже 344 мільйони гривень.

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