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Підготовки наступу на Київ немає: Наєв розповів про ситуацію на прикордонні з Білоруссю
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Підготовки наступу на Київ немає: Наєв розповів про ситуацію на прикордонні з Білоруссю

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Підготовки наступу на Київ немає: Наєв розповів про ситуацію на прикордонні з Білоруссю
ФОТО: gettyimages

Військові не спостерігають підготовки російських військ до повторного наступу на Київ.

Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв під час навчань військових.

За його словами, зростання рівня загрози на Київському напрямку військові не спостерігають.

"Що буде надалі – будемо спостерігати за ворогом, своєчасно робити висновки, доповідати старшому керівництву та посилювати себе додатковими силами у разі, якщо таке почне відбуватися".

Ситуація на кордоні з Білоруссю, за словами Наєва, стабільна.

"Накопичення сил ворога у прикордонних регіонах з Україною не відмічається. Що ж до майбутнього, кожен військовий має бути готовим до зростання рівня військової загрози. Чим ми й займаємось під час нашої діяльності на всіх напрямках. Як воно буде – для цього у нас є розвідка, яка моніторить та своєчасно попереджає про зростання тої небезпеки, яка навколо державного кордону України".

Також він зазначив, що російські та білоруські військові навчаються один в одного, адже Білорусь є союзником РФ у війні проти України.

Нагадаємо, що у межах кордону Чернігівської та Сумської областей з боку РФ зосереджено близько 19 000 військових російського контингенту. Цей показник не змінюється протягом кількох місяців.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, говорити про те, що є ознаки створення ударних угруповань з боку Росії, не доводиться.

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