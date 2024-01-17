У "суді" окупованого Криму почали розгляд справи імама незалежної мусульманської громади "Алушта" Юсуфа Аширова, яка тягнеться з 23 листопада 2023 року, коли його заарештували на дві доби. Опитали свідків — місцевих парафіян, які висловили свою повагу імаму.

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Так, "суд" розпочав розгляд адміністративного правопорушення за частиною 5, статті 5.26 КпАП РФ — здійснення місіонерської діяльності з порушенням вимог законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання та про релігійні об'єднання, вчинене іноземним громадянином або особою без громадянства.

За словами адвоката Назіма Шейхмамбетова, суть цієї справи полягає в тому, що 23 листопада 2023 року, напередодні п'ятничної проповіді Аширова в мечеті, у четвер, російські силовики прийшли з обшуками до будинку імама й заарештували на дві доби за надуманими звинуваченнями, щоб він не провів молитву.

У мечеть замість нього наступного дня поставили іншого імама, у супроводі "поліції". Місцеві парафіяни це не сприйняли і висловили свою незгоду, але їм довелося погодитися з діями окупантів. Водночас з юридичної точки зору, діяльність Аширова є повністю законною, тому адвокат вважає звинувачення необґрунтованими.

"Як зауважив мій довіритель, що роль імама — це не просто в п'ятницю прийти зайнятися повчаннями. Ця людина живе серед місцевих жителів і знає, чим вони живуть, розділяє з ними горе і радість. А це, насправді, коштує набагато більше, ніж просто провести хутбу або проповідь у п'ятницю. Тому люди його поважають, і сьогодні вони про це сказали в суді", — сказав Шейхмамбетов.

У свою чергу, Аширов заявив, що в його усуненні з посади імама беруть безпосередню участь "державні діячі".

"Моє усунення було силовим чином. Люди прийшли з автоматами, у бронежилетах. Мене посадили на дві доби спеціально, щоб прибрати мене. Вони створили проблему, але її не вирішили. Люди, які стоять тут, є свідками того, що є обурення по відношенню до тієї людини, яка проводить п'ятничні заходи, тобто проповідь. Чесно кажучи, не хочу нікого принижувати, немає ніякої підготовки, немає сенсу в тих чи інших проповідях, суцільний сумбур, каламбур. Я чув відгуки людей", — зазначив він.

Наступне засідання заплановане на 7 лютого.

Що відомо про арешти трьох релігійних діячів у Криму 23 листопада 2023 року 23 листопада у селі Верхня Кутузівка та в селі Ізобільне Алуштинського міського округу відбулися обшуки в релігійних діячів: імама "Юк'ари Джамі" (Верхня мечеть) Юсуфа Аширова та учасників місцевої релігійної громади Вілена Усеїнова і Зінура Аппазова. Їх затримали. Аширову призначили дві доби арешту. Спочатку на нього хотіли скласти адміністративний протокол про здійснення місіонерської діяльності з порушенням законів про свободу совісті, віросповідання та релігійні об'єднання. Але кримський татарин відмовився підписувати папери. "Правоохоронці" стали стверджувати, що він нібито матюкався, тому склали на нього інший протокол — про дрібне хуліганство (стаття 20.1 КоАП РФ). Водночас Імам використання нецензурної лайки заперечує. Вілена Усеїнова окупаційний суд заарештував за публікацію 2013 року у російській соцмережі "ВКонтакте", яка заборонена в Україні, зображення білого прапора, на якому чорним кольором написано символ віри ісламу арабською мовою, яка перекладається, як "Немає Божества, окрім Всевишнього Аллаха, Мухаммад — посланник Аллаха". Його обвинувачують за статтею 20.3 частини 1 КпАП РФ (Збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності). Зінура Аппазова заарештували на 5 діб за публікацію відеоматеріалу 2016 року у російській соцмережі "ВКонтакте", яка заборонена в Україні. На відео зображений чоловік на фоні прапора, який, ймовірно, є символікою й атрибутикою організації "Конгрес народів Ічкерії і Дагестану", яка визнана терористичною організацією і заборонена в Росії. Незалежна релігійна громада вже неодноразово зазнавала тиску з боку окупаційної влади, про що детально розповідав імам Юсуф Аширов. Голову громади Ленура Халілова і члена ревізійної комісії Руслана Месутова заарештували 10 червня 2019 року, після того, як в Алушті, у селі Ізобільне та в селищі Малий Маяк у будинках чотирьох кримських татар відбулися обшуки з подальшим затриманням. У червні 2020 року окупанти оштрафували Аширова за нібито "незаконну місіонерську діяльність" на 5 тисяч рублів.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook