İşğal etilgen Qırımdaki "makeme"de "Aluşta" mustaqil musulman cemaatınıñ imamı Yusuf Aşırovnıñ davasını baqmağa başladılar. Eki künge tevqif etkenleri künden yani 2023 senesi boş aynıñ 23-ünden bu ceryan devam ete. Şaatlarnı (imamğa öz ürmetini köstergen insanlarnı) soradılar.

"Qırım birdemligi" bu aqqında haber berdi.

Böylece, "makeme" RF MBQniñ 5.26. maddesiniñ 5. qısmına ( ecnebiy vatandaşlar ya da vatandaşlıqqa saip olmağan insan tarafından yapılğan vicdan azatlığı, din azatlığı ve diniy birleşmeler aqqında qanunlarnıñ talaplarını bozaraq missioner faaliyeti) mücibi memuriy bomza davasını baqmağa başladı.

Advokat Nazim Şeyhmambetovnıñ sözlerine köre, bu davada qayd etildi ki, 2023 senesi boş aynıñ 23-ünde Aşırovnıñ camisinde Cuma namazından evel Cumaaqşamı rus quvetleri imamnıñ evini tintip, sahte qabaatnen onı eki künge tevqif ettiler. Onıñ cüma namazını qılmaması içün.

Camide ertesi kün politsiyanıñ ozğarmasınen başqa imam onıñ yerine keldi. Yerli eali bunı begenmediler ve öz narazılığını bildirmediler, amma işğalcilerniñ areketlerinen razı olmağa mecbur oldılar. Aynı zamanda uquqiy ceetten, Aşırovnıñ faaliyeti tamamınen qanuniydir, bunıñ içün advokat qabaatınıñ tamamınen sebepsiz olğanını tüşüne.

"Aşırovnıñ qayd etkenine köre, imamnıñ rolü, tek Cuma künü namaz qılmaq degildir. Bu insan yerli eali arasında yaşay ve olarnıñ nasıl yaşağanlarını bile, olarnıñ ğamı ve quvançını da duya. Kerçekten bu, hutba ya da Cuma namaz qılmaqtan daa paalıdır. Bunın içün insanlar onı ürmet eteler ve bugün olar bunı makeme oturışında bildirdiler", — dep Şeyhmambetov ayttı.

Aynı zamanda Aşırov bildirdi ki, "devlet erbapları" vastasız onı imam vazifesinden çıqardılar.

"Küçnen meni vazifeden çıqardılar. İnsanlar silânen, zırhlı yelek kiyip keldiler. Meni çıqarmaq içün eki künge teviqf ettiler. Olar bir mesele yarattılar, amma onı al etmediler. Mında turan insanlar, cuma tedbirlerini keçirgen yani namaz qılğan insanğa dair ğadaplarnıñ bar olğanınıñ şaatlarıdır. Kerçekten de iç kimse aşalamağa istemeyim, azırlamadım, er bir namaznıñ manası yoq, er şey qarma-qarışıqtır. Men insanlarnıñ sözlerini eşttim", — dep qayd etti o.

Kiçik aynıñ 7-sinde nevbetteki oturış keçirilecek.

2023 senesi boş aynıñ 23-ünde Qırımdaki üç din erbabınıñ tevqifi aqqında ne bilemiz İşğal etilgen Qırımnıñ Yuqarı Şuma köyünde saba saat 6:30ta rus quvetçileri, "Aluşta" mustaqil diniy musulman cemaatınıñ azalarınıñ evlerini tinttiler. Üç insannı tuttılar: Vilen Useinov, Zinır Appazov, "Aluşta" diniy cemaatınıñ ve "Yuqarı Cami"niñ imamı Yusuf Aşırov. Aşırovğa eki künge tevqif etildi. Birinciden vicdan, din azatlıgı ve diniy birleşmeler aqında qanunlarnı bozaraq, qanunsız missioner faaliyeti sebebinden Aşırovğa qarşı memuriy protokol tizecek ediler. Amma qırımtatar adamı vesiqalarnı imzalamağa red etti. "Uquq qorçalayıxılar" bildirdiler ki, adam olarğa sögündi, bunıñ içün başqa küçuk yaramazlıq aqqında protokol (RF MBQniñ 20.1. maddesi) tizdiler. Aynı zamanda imam sögünmesini red ete. İşğal makemesi Ukrainada yasaqlanğan rus içtmaiy ağında "VKontakte"de 2013 senesi post sebebinden Vilen Useinovnı tevqif etti. Anda beyaz bayraqta arap tilinde islâm imanı işareti qara boyanen yazılğan. Onıñ tercimesi böyle: "Allahtan başqa ilah yoqtır, Muhammed (s.a.v.) Allahnıñ Resûlüdir". RF MBQniñ 20.3. maddesiniñ 1. qısmında (Nefret ya da duşmanlıq yaratuv, insan itibarını aşalav) onı qabaatlaylar. İşğal Aluşta şeer makemesi, Ukrainada yasaqlanğan rus içtmaiy ağında "VKontakte"de 2016 senesi video yayınlağanı sebebinden din erbabı Zinur Appazovnı 5 künge tevqif ettiler. Videoda Rusiyede yasaqlanğan ve terrorcı bir teşkilât olaraq tanınğan "İçkeriya ve Dağıstan halqlarınıñ kongressi" teşkilâtınıñ timsali ve işareti olğan bayraq ögünde bir adam söz ayta. Mustaqil din cemaatı, işğalcilerniñ tesirini bir qaç kere yaşadı. 2019 senesi bozarğan aynıñ 10-unda Aluşta şeerinde, Körbekül köyünde ve Büyük Lambat qasabasında tintüvlerden soñ "Aluşta" cemaatınıñ başı Lenur Halilov ve teftiş eyyetiniñ azası Ruslan Mesutovnı tevqif ettiler. 2020 senesi bozarğan ayda işğalciler, "qanunsız missioner faaliyeti" sebebinden Aşırovnı 5 biñ rublelik para cezasını berdiler.

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