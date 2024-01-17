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На війні загинули четверо військових з Рівненщини
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На війні загинули четверо військових з Рівненщини

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Едуард Крижанівський, Владислав Кучай, Ігор Котвінський, Андрія Яремчук
Фото: Facebook тергромад

На фронті загинули четверо військових з Рівненщини — Едуард Крижанівський зі Здовбицької громади, Владислав Кучай зі Здолбунівської, Ігор Котвінський зі Смизької та Андрій Яремчук з Рівного.

Про це повідомили у Facebook тергромад.

Едуард Крижанівський

Едуард Крижанівський — житель села Здовбиця, 1992 року народження. Військовий загинув під час виконання бойового завдання.

Прощання із військовим відбудеться 18 січня.

  • 9:00 – зустріч військовослужбовця при в'їзді у с. Здовбиця;
  • 9:15 -09:45 — літія на подвір’ї будинку загиблого бійця;
  • 10:20 - 10:50 — громадянська панахида біля будинку культури;
  • 11:00 - 11:40 — відспівування у Свято-Михайлівському храмі;
  • 12:00 - 12:10 — поховання бійця на кладовищі в селі Здовбиця.

Владислав Кучай

27-річний Владислав Кучай — житель села Орестів. Військовий загинув від російської гранати на Куп'янському напрямку, що на Харківщині.

Про чин поховання у громаді повідомлять згодом.

Ігор Котвінський

33-річний Ігор Котвінський — житель села Комарівка. З 2020 року він працював водієм у Смизькому пункті постійного базування Дубенської швидкої. У березні 2023 вступив до лав ЗСУ, повідомили у Facebook обласного центру екстреної медичної допомоги.

Прощання із військовим відбудеться 18 січня об 11:00.

Андрій Яремчук

Андрій Яремчук народився у селі Світанок Рівненського району. Працював на будівництві в Україні та за кордоном. 5 березня 2022 року вступив до лав ЗСУ.

Чоловік служив на кордоні з Білоруссю. Згодом 5 січня 2024 року вирушили на Донеччину.

“Коли вони їхали, запитувала, як хлопці налаштовані. Андрій прямо казав, що всі вони усвідомлюють, що це може бути дорога в один кінець. Він був помічником кулеметника, але не міг без автівки. Тож як водій вивозив хлопців на позиції. Тоді ж і потрапив під обстріл, фактично на п’ятий день перебування там”, — розповіла для пресслужби міськради дружина військового Оксана.

Загинув 41-річний старший солдат Андрій Яремчук 12 січня 2024 року на Донеччині.

Прощання із військовим відбудеться 18 січня о 10:00 на майдані Незалежності у Рівному. Поховають бійця на Алеї Героїв кладовища "Нове".

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