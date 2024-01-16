17 січня — 693 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Війська РФ вдарили авіабомбою по Малому Бурлуку на Харківщині: двоє дітей отримали поранення.
- Єврокомісія розпочала скринінг українського законодавства у межах підготовки переговорної рамки про вступ України в ЄС.
- Уночі сили ППО знищили 19 з 20 безпілотників у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей.
- Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.
На цьому Суспільне завершує текстовий онлайн подій 693 дня війни. Нову хроніку 18 січня — читайте тут.
ППО знищила над Сумщиною два "Шахеди"
17 січня падіння уламків збитого БпЛА типу "Шахед" спричинило руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок в Сумській області. Про це повідомили в Сумській ОВА.
На місці працюють аварійно-рятувальні служби. За попередніми даними обласної військової адміністрації, люди не постраждали. Інформація уточнюється, додали в ОВА.
Справа Bihus.INFO: Володимир Зеленський назвав "неприпустимим" тиск на журналістів
"Нарада з правоохоронцями. Зокрема, був на нараді голова Служби безпеки України. Основна доповідь – щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики ворога. Я вдячний Службі за результати. Окремо – щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", — повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зведенні.
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Зеленський провів засідання Ставки
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
"Провів Ставку. Оперативний рівень: ситуація на фронті зараз. Доповідали командувачі. Різні напрямки: схід, південь. Також північ – протидія диверсійним групам, укріплення кордону. Був стратегічний рівень обговорення: наші дії цього року. Не тільки оборонні. Україна потребує амбітної, активної перспективи, щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога, щоб саме від українських дій залежало завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання – зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими", — зазначив голова держави.
У Верховній раді прокоментували рішення Бундестагу щодо ракет Taurus
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв прокоментував "провальне" голосування у Бундестазі щодо передачі Україні ракет Taurus.
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"Це був окремий законопроєкт частини опозиції, який вона хотіла без погодження з іншими винести на голосування. Законопроєкт було відхилено не по суті, а через порушення процедури і намагання використати це для вузькопартійного піару. План внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт усіх фракцій залишається у силі", — зазначив Чернєв.
У Сумах лунали вибухи
17 січня близько 21:00 у Сумах було чути звуки вибухів.
У Повітряних силах ЗСУ о 20:41 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
О 21:03 у Повітряних силах зазначили, що у районі Сум знаходиться російський БпЛА.
Прем'єр-міністр Китаю не став зустрічатися із Зеленським у Давосі — Politico
Зустрічі представників Китаю та України на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі не відбулась. Зокрема президент України Володимир Зеленський не зміг зустрітися з прем'єр-міністром Китаю Лі Цянем у Давосі через небажання з боку китайської сторони.
Про це повідомляє The Politico, посилаючись на власні анонімні джерела.
Видання пише, що раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв про важливість приєднання Китаю до дискусій щодо української "формули миру" і не виключав можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського з головою Держради (прем'єр-міністром) Китаю Лі Цяном.
Попри це китайська делегація не взяла участі в зустрічі радників з національної безпеки, яка відбулася в Давосі та була присвячена шляхам завершення війни в Україні, а Лі Цян не зустрівся з Зеленським.
Як пише Politico, це стало ще одним знаком того, що Пекін підтримує Москву і не має наміру тиснути на Росію з метою спонукати її закінчити війну.
Болгарія досі не відправила в Україну 100 бронетранспортерів зі складів МВС
Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв. Він, зокрема, сказав, що логістична частина вже зрозуміла, але питання в тому, хто заплатить за цю процедуру.
"Вже ясно, хто куди буде їх вантажити, куди вони підуть. Це дуже серйозна логістична операція. Ми також знаємо суму, яка необхідна. Це було б терпимо для нашого бюджету, але спочатку ми спробуємо варіант в цьому форматі "Рамштайн" — чи не скаже який-небудь інший наш союзник "це дуже хороша ідея, я заплачу за транспорт". Адже якщо немає такого охочого, ми будемо шукати інші варіанти, шукати фінансування", — наголосив Тагарєв.
ЗСУ знищили на Херсонщині російський розвідувальний БпЛА
Відео із збиттям дрона у Telegram виклали Сили оборони півдня.
Також протягом доби українські військові збили на Миколаївщині російський дрон-камікадзе "Ланцет".
Бундестаг не схвалив передачу Україні передачу ракет Taurus
Як повідомляється на сайті уряду ФРН, пропозиція резолюції (20/10053), внесена парламентською групою фракції ХДС/ХСС, не отримала більшості голосів. У документі парламентська група закликала до надання Україні крилатих ракет Taurus.
Пропозиція була відхилена поіменним голосуванням — 485 голосів "проти", 178 — "за" і троє депутатів утрималися.
Як пише "Укрінформ", представник ХДС/ХСС Флоріан Ган звинуватив урядову коаліцію "Світлофор" у лицемірстві в цьому контексті та зауважив, що голосування щодо ракет було 4 рази відхилено в стінах Бундестагу. Наразі настав вирішальний момент і є самий час надати такі ракети, підкреслив парламентарій, нагадавши, що рік почався з масованих атак на інфраструктуру України, завдаючи жахливих людських втрат і руйнувань.
Водночас представники правлячої коаліції намагалися не говорити про ракети, а представники правих і лівих виступили різко проти та в черговий раз говорили про "неможливість перемогти ядерну державу", злочинність використання німецької зброї проти росіян і "необхідність мирних переговорів".
Сили оборони на Авдіївському напрямку відбили 24 атаки окупантів — Генштаб
Поточної доби війська РФ завдали 6 ракетних і 69 авіаційних ударів та здійснили 35 обстрілів з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах Федорівки та Вовчанська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі, Єліне Чернігівської області, Середина-Буда, Ромашкове, Соснівка Сумської області, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Плетенівка Харківської області.
- На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 6 атак біля Синьківки Харківської області, де окупанти намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.
- На Лиманському напрямку українські військові відбили 10 атак поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак у районах Макіївки, Білогорівки Луганської області. Армія РФ за підтримки авіації безуспішно намагалася прорвати оборону захисників України. Також росіяни завдали авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 7 атак у районах Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
- На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 11 атак у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Окупанти за підтримки авіації безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне Донецької області.
- На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На цьому напрямку росіяни за підтримки авіації 9 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились Красногорівка, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.
- На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку північніше Новодонецького Донецької області, де армія РФ безуспішно намагалася покращити тактичне положення. Росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.
- На Запорізькому напрямку окупанти наступальних дій не вели. Завдали авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине, П'ятихатки Запорізької області.
- На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів армії РФ зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Дмитрівка Миколаївської області. Окрім цього, росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Червоний Маяк, Зміївка, Тягинка Херсонської області.
ВПО можуть отримати від ООН майже 11 тисяч гривень допомоги
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомили у Мінреінтеграції.
Подати заявку на грошову допомогу можуть родини, які:
- мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
- очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
- мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;
- опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.
Для отримання допомоги потрібно надати такі документи:
- Документ, що посвідчує особу.
- Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).
- Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).
- Свідоцтво про народження дітей (за наявності).
- Номер банківської картки для виплати допомоги.
- Особистий номер телефону.
"Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних благодійного фонду "Право на захист". Знайти їхні адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням", — додали у відомстві.
Макрон: Франція слідом за Великою Британією готує гарантії безпеки для України
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на полях Міжнародного економічного форуму.
"Те, що ми почали з НАТО (робота над вступом України до Альянсу-ред.), було дуже важливим і дуже корисним для України, тому що ми маємо сильну координацію між членами НАТО. Ось чому ми запропонували укласти з деякими критично важливими членами двосторонні угоди, що надають гарантії безпеки. І це не залежить від вступу до НАТО. Прем'єр-міністр Сунак здійснив поїздку кілька днів тому і підписав таку угоду. Ми завершуємо роботу над такою ж угодою з Україною, і це те, що для них важливо. Але це є своєрідним тиском на президента Путіна. Але паралельно з цим двосторонні гарантії безпеки надаватимуть і ці двосторонні договори, і ті зусилля, які ми всі разом докладаємо, щоб допомогти Україні", — зазначив Макрон.
Уряд Польщі шукає способи виготовити більше боєприпасів та обладнання для допомоги Україні
Новий уряд Польщі шукає, як він може зробити більше боєприпасів і військового обладнання, оскільки він працює над новим пакетом допомоги для України, заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський на полях Міжнародного економічного форуму в Давосі, передає Reuters.
"Варшава була близьким союзником Києва під час війни Росії в Україні, але минулого року відносинам було завдано удару через суперечку щодо імпорту зерна та блокування деяких прикордонних переходів польськими далекобійниками, які вимагали від Європейського Союзу відновити дозвільну систему для українських автоперевізників", — пише видання.
Сікорський засвідчив свій намір відновити зв’язки на міцнішій основі.
"Ми дивимося на всі питання, пов'язані з Україною, новими очима", — сказав Сікорський в інтерв'ю Reuters.
Перші Leopard 2 від Нідерландів готові для доставки в Україну
"Перші 2 з 14 танків Leopard 2 для України готові до використання. Нідерланди та Данія замовили їх у виробника. Після навчання українських військовослужбовців сучасні бойові танки будуть доставлені в Україну якомога швидше", — повідомила у соцмережі Х міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
Армія РФ вдарила по Нікопольщині дронами та з артилерії: поранено двох людей
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
БпЛА влучив у авто, в якому перебували люди. Поранені двоє людей. Це 13-річна дитина та 19-річний хлопець. Дитина у "важкому" стані. Юнак — у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.
Пізніше Сергій Лисак повідомив, що загалом впродовж дня війська РФ 12 разів вдарили по району дронами-камікадзе. Чотири рази обстріляли з артилерії. Пошкоджені магазин, будівля, що не експлуатувалася, авто, газогін та лінія електропередач.
У Нідерландах уряду заборонили достроково зупиняти захист біженців із України
Державна рада Нідерландів не дозволила уряду достроково зупинити захист біженців із України, які є громадянами третіх країн з тимчасовими дозволами на проживання в Україні. Для них захист також триватиме до 4 березня.
Про це повідомляє Volkskant.
“Уряду Нідерландів не було дозволено достроково зупинити захист біженців з України, які є громадянами третіх країн з тимчасовими дозволами на проживання. Термін дії директиви про тимчасовий захист закінчиться 4 березня 2024 року. Таке рішення сьогодні ухвалила Державна рада”, — йдеться у повідомленні.
Громадяни третіх країн — це особи, які працювали чи навчалися в Україні як іноземці та мали там посвідку на тимчасове проживання, пояснює видання. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони, так само як і громадяни України, втекли від війни в країни Європи.
Фільм "20 днів у Маріуполі" подивилися понад 1,3 млн разів на YouTube
У листопаді 2023 року фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" виклали у відкритий доступ американського YouTube. Станом на 17 січня його переглянули 1,3 млн разів.
Стрічка вийшла на каналі Frontline PBS — Служби суспільного мовлення США. Фільм не доступний для перегляду в Україні.
"20 днів у Маріуполі" — режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. До створення картини долучилися фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя.
Росія обстрілює Херсон — МВА
У прибережних районах Херсона лунають потужні вибухи, російська армія обстрілює місто з окупованого лівого берега, повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
На Дніпропетровщині збили ракету
Сили ППО збили керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпровському районі на Дніпропетровщині, повідомили в Повітряному командуванні "Схід".
Раніше кореспонденти Суспільного повідомляли про звук вибуху, який було чутно у Дніпрі.
Експертам МАГАТЕ надали доступ до шостого енергоблока Запорізької АЕС
На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) експертам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) надали доступ до шостого енергоблока. Проте знов було відмовлено у доступі до деяких частин машинного залу.
Про це вчора, 16 січня, повідомив генеральний директор агенції Рафаель Гроссі у пресрелізі.
"Перебуваючи в реакторному залі, команда спостерігала за основними компонентами реактора, підтверджуючи стан "холодного зупину" реактора", — йдеться у пресрелізі агенції.
Також експерти МАГАТЕ зазначили, що під час огляду інших зон енергоблока №6, команда відвідала машинний зал, але їм знову було відмовлено в доступі до деяких частин залу.
У агенції наголосили, що фахівці агенції не можуть отримати доступ до всіх частин турбінного залу кожного блоку з 18 жовтня минулого року.
Окупанти провалили завдання із забезпечення підтримки українців на окупованих територіях — представник ГУР
Окупанти провалили завдання із забезпечення лояльності та підтримки українців на тимчасово окупованих територіях, у тому числі у Криму. Також заходи спротиву окупації продовжаться у 2024 році.
Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов на пресконференції щодо ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях у 2023 році та виклики 2024 року.
"Функцією російських загарбників, представників ФСБ, інших структур на окупованих територіях є власне залякування місцевого населення, придушення протестних настроїв. В цілому, вони розуміють, що виконати з доброї волі чи забезпечити лояльність і підтримку українців на окупованих територіях вони не змогли, ця задача провалена", — сказав він.
За словами Юсова, росіяни також не виконали свою базову функцію, як держави-окупанта — життєзабезпечення захоплених територій. Зокрема, вони провалили проведення і підготовку зимового періоду, опалення, роботу всієї комунальної сфери, роботу громадського транспорту.
Також серйозну небезпеку для загарбників становить нелояльне до них місцеве населення ТОТ, яке бере безпосередню участь в актах опору як у політичному плані, так і реалізації складних бойових завдань.
"В цілому, попри репресії, попри порушення прав людини, геноцидні практики, насильницьку зміну ідентичності, ворог досі не зміг встановити контроль над місцевим населенням... Молоді українці на окупованих територіях буквально ненавидять Путіна, путінський режим і російських силовиків, не йдуть на співпрацю, що спричиняє окрему хвилю репресій, зокрема, на дітей. Проти підлітків, яких часто запрошують, по суті, викликають або забирають на профілактичні бесіди до російських спецслужб, вживають заходи з обмеження волі без будь-яких правових підстав... Людей можуть дуже часто затримувати", — розповів Юсов.
Він зауважив, що цей рік був дуже насиченим на активні заходи та успішні спецоперації на ТОТ, зокрема, знищення логістичних центрів, сил і засобів російських військових, покарання зрадників, окупантів та колаборантів.
За словами представника ГУР, всі ці операції без виключення проходили за активної підтримки місцевого населення, а іноді й за їхньої активної участі: від передачі інформації ЗСУ до особистої участі у різного роду заходах.
"Масштаб підтримки з боку місцевого населення є наскільки великим і не дозволяє, попри всі репресивні заходи, окупантам контролювати і обмежувати цей процес", — додав він.
Юсов наголосив, що окупанти не можуть перешкодити збору та передачі інформації, а також підтримці Сил безпеки оборони України зі сторони місцевого населення.
"Заходи, які набрали ще більшого масштабу у 2023 році і, в тому числі, 2024 року, власне, будуть продовжуватись. І мова йде про всі окуповані території. І так, звичайно, і про Крим", — заявив представник ГУР.
Журналіст видання Радіо Свобода отримав поранення
Журналіст Радіо Свобода Дмитро Євчин під час зйомок отримав поранення на фронті, повідомляє видання.
"Знімальна група проєкту Крим.Реалії зранку 17 січня потрапила під артилерійський обстріл під час зйомок на передовій в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. В результаті мінометного обстрілу Дмитро Євчин отримав осколкове поранення в ногу", — зазначили у виданні.
Поезію Максима Кривцова перекладають англійською мовою для проєкту пам'яті
Театральний режисер та ініціатор проєкту "Стус-фест" Алекс Боровенський розповів, що працює над проєктом, пов'язаним із перекладом віршів загиблого поета і військового Максима Кривцова.
Про деталі проєкту він розповів в етері програми "Культура на часі" на Суспільне Культура.
Боровенський поділився, що активно почав спілкуватися з Кривцовим, коли виник проєкт "Рядовий Стус". Його суть у тому, що військові з фронту записують поезію Василя Стуса, щоб нагадати за що триває боротьба. Максим Кривцов долучився до проєкту.
"Як виявилося, він дуже любив Стуса. Він записав три вірші та пообіцяв четвертий, але не встиг. Він надіслав три вірші й за декілька годин загинув", — згадав Боровенський.
Після того, як режисер дізнався про загибель Кривцова, він виклав на YouTube-каналі "Стус-фест" відео, де поет і військовий читає вірші Стуса.
"Я і так мав це зробити. Але тоді це була моя реакція, я не міг по-іншому. Він там чудово, смішно читає «Модільяні був ідіот»", — розповів режисер.
Двоє дітей зазнали поранень внаслідок удару РФ по селу Великобурлуцької громади
Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по селу Малий Бурлук на Куп'янщині. Поранень зазнали двоє дітей. У 10 річного хлопчика — травматична ампутація ноги.
Про це в етері загальнонаціонального марафону "Єдині новини" повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов.
"Абсолютно цивільна інфраструктура, будівля сільради. Там зазнали поранень двоє дітей. Черговий терор і злочин проти нашого народу. Це село розташоване не на самому прикордонні, на відстані, але влучили", — сказав Синєгубов.
За його даними, обстріли прикордонних населених пунктів Харківщини посилюються.
Друга поранена — 14-річна дівчина, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Молодший отримав важкі поранення, за попередніми даними, дитина втратила ногу. Працюємо на місці влучання, збираємо докази", — написав Сергій Болвінов.
У 10-річного хлопчика — травматична ампутація ноги нижче коліна, розповів Суспільне Харків очільник Великобурлуцької громади Віктор Терещенко. За його словами, удари пролунали близько 15:00 17 січня.
"Зараз працюють медики, не можу сказати, у якому стані діти. На момент удару вони бігали вулицею. Ще не знаємо що саме це впало. Попередньо, або КАБ, або ФАБ. Поки уточнюємо інформацію щодо поранених. Є влучання по будинку культури, він пошкоджений. Там був і офіс старости села", — сказав Віктор Терещенко.
В Євпаторійському районі Криму чутно вибухи, повідомив Суспільному Крим місцевий житель.
Раніше в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, а також перекрили рух по Кримському мосту. Згодом так званий «губернатор» Севастополя Развожаєв заявив, що дим у районі Севастопольської бухти є нібито табельними засобами маскування, що використовують російські військові.
Росіяни однаково переслідують і катують українців на всіх окупованих територіях — правозахисники
Представники РФ використовують однакові методи переслідування та тортур на всіх окупованих територіях України. Тортури є ключовим інструментом росіян для отримання інформації.
Про це представники Центру прав людини ZMINA розповіли на пресконференції в Києві 17 січня.
Правозахисники презентували два аналітичні звіти про незаконне тримання цивільних в ізоляторі Куп’янського райвідділу поліції та про російські практики тортур в окупованих громадах.
Зокрема, під час окупації Куп’янська росіяни били та катували електричним струмом людей, яких незаконно тримали в ізоляторі районного відділу поліції. У звіті правозахисників проаналізували свідчення 30 потерпілих та свідків.
За словами керівниці напряму документування воєнних злочинів Центру прав людини ZMINA Єлизавети Сокуренко,точна інформація про кількість людей, яких за пів року окупації міста утримували в ізоляторі, невідома. За підрахунками потерпілих, на момент звільнення людей, 8 вересня 2022 року, у приміщенні ізолятора перебувало щонайменше 130 потерпілих.
19 із 30 опитаних, серед яких одна жінка, розповіли про катування під час допитів. Як розповіла Сокуренко, найчастіше росіяни жорстоко били потерпілих, а також застосовували до них електричний струм. Правозахисникам також відомо про п’ять випадків сексуалізованого катування струмом, коли струм під’єднують до статевих органів.
Оформлювали фіктивне батьківство над трьома дітьми для перетину кордону: затримали двох жителів Дніпропетровщини
У Синельниківському районі Дніпропетровщини затримали двох чоловіків, які за гроші обіцяли оформити фіктивне батьківство над трьома дітьми для виїзду за кордон.
Про це мовиться у пресрелізі Дніпропетровської обласної прокуратури, який отримало Суспільне.
За даними слідства, підозрювані розробили план незаконного переправлення чоловіка призовного віку через держкордон в умовах воєнного стану. За шість тисяч доларів США вони обіцяли оформити фіктивні документи на батьківство над трьома дітьми.
Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання та в автомобілях підозрюваних. Вилучили гроші, підробні свідоцтва про народження дітей та інші документи.
Чоловіків затримали після отримання другої частини коштів та передачі фальсифікованих документів. Їм повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають. Поліція перевіряє причетність чоловіків до схеми з організації оформлення фіктивних шлюбів з жінками з інвалідністю.
В Україні вперше застосували саморобну ППО — Камишін
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що вночі 17 січня українські воїни знищили російський дрон-камікадзе типу Shahed на відстані дев'яти кілометрів, застосувавши гібридну систему ППО.
Про це посадовець повідомив на полях економічного форуму в Давосі.
Камишін зазначив, що повна розробка власної протиповітряної оборони потребуватиме років, тому Україна вирішила зробити саморобну ППО.
За словами глави Мінстратегпрому, наприклад, взяли радянські компоненти та застосували до них західні ракети, або ж навпаки.
"Одна з систем вперше була сьогодні (17 січня — Ред.) вночі використана успішно. Ми за дев'ять кілометрів збили "шахед" та це перше використання такої системи. У нас приблизно п'ять таких проєктів у цьому портфелі. Радий, що всі ці системи вже розгорнули на полі битви", — розповів посадовець.
На саміті НАТО у Вашингтоні Україна буде одним з пріоритетів — заступник Столтенберга
Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що Україна буде одним з пріоритетів на наступному саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Вашингтоні в липні.
Про це посадовець повідомив під час засідання Військового комітету блоку в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 17 січня.
"На цьогорічному саміті у Вашингтоні ми підемо далі. Будемо робити все необхідне для безпеки наших людей, наших націй та міжнародної системи, заснованої на правилах", — зазначив Джоане.
За словами заступника генсека Альянсу, на саміті обговорять посилення колективної оборони, особливо протиповітряної та протиракетної оборони. Також одним з пріоритетів буде підтримка України.
"Перше засідання Ради НАТО-Україна у форматі начальників генеральних штабів є ще одним свідченням нашої постійної підтримки, адже українці також борються разом з нами. Ми будемо ще тісніше співпрацювати із нашими партнерами по всьому світу", — додав посадовець.
Внаслідок обстрілу РФ Берислава поранені троє людей
Російська армія вдарила по Бериславу на Херсонщині. Троє поранених: подружжя та чоловік. Усім надали медичну допомогу, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
Припинення вогню найближчим часом навряд можливе, Путін продовжує втягувати росіян у м'ясорубку війни — Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що припинення вогню між РФ та Україною найближчим часом навряд можливе.
Про це глава американського зовнішньополітичного відомства повідомив під час виступу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі 17 січня.
"Путін готовий продовжувати втягувати своїх людей у м'ясорубку війни, що є глибокою трагедією", — зазначив Блінкен.
Водночас державний секретар Сполучених Штатів наголосив, що бачить майбутнє, в якому Україна "твердо стоятиме на ногах".
Дипломат також висміяв альянси РФ та вказав, що у дипломатії іноді можна побачити групи держав, які збираються разом, і це "нагадує знамениту сцену в барі зі "Зоряних війн".
Окрім цього, оцінюючи ситуацію у світі, Блінкен підкреслив, що не може згадати час, коли існувала б більша різноманітність проблем.
"А це означає, що США мають працювати із союзниками, оскільки практично жодна з проблем, які Вашингтон хоче вирішити, не може бути вирішена в ізоляції", — додав державний секретар.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
РФ буде змушена обмежити операційні зони для літаків — британська розвідка про збиття А-50
Британська розвідка вважає, що знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 над Азовським морем змусить командування Росії обмежити зону діяльності військових літаків.
Про це у соцмережі Х (колишній Тwitter) повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки за 17 січня.
"Можливе успішне враження А-50 Україною — це значуща подія. Цілком ймовірно, що Росія тепер буде змушена переглянути питання про обмеження операційних зон для своїх літаків. А-50 дуже важливий для того, щоб Росія підтримувала обізнаність про ситуацію у повітрі над зоною ведення бойових дій", — зазначається у зведенні.
Внаслідок обстрілу Херсона загинула людина, ще одна — поранена
Через обстріли російською армією Херсона вдень 17 січня 2024 року загинула одна людина, ще одна отримала поранення.
Про це в Telegram повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Війська РФ кілька разів атакували Дніпровський район обласного центру. Внаслідок влучань виникла щонайменше одна пожежа. Дані попередні, інформацію уточнюють, йдеться в повідомленні.
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Німеччина 17 січня оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до нього увійшли боєприпаси для танків Leopard 1, дрони-розвідники, термінали зв’язку SatCom. Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду Німеччини. Зокрема у пакет увійшли:
- боєкомплекти для основного бойового танка LEOPARD 1
- 8 БТР
- 25 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN
- 50 терміналів зв’язку SatCom
- 5 автомобілів для прикордонної служби
- 16 вантажівок Zetros та ін.
Більшість поранених внаслідок удару РФ по Харкову 16 січня — пацієнти приватної лікарні
Частина людей, які зазнали поранень через ракетні удари по Харкову ввечері 16 січня, були пацієнтами приватної лікарні. Вони залишилися у стаціонарі на ніч.
Про це Суспільне Харків сказав речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.
За його словами, медзаклад надає послуги з лікування гінекологічних хвороб. Більшість поранених — жінки, які перебували в стаціонарі після операцій.
"Близько десяти людей перебували у стаціонарі вночі. У них — порізи, акубаротравми, гостра реакція на стрес. Жінка, яка перебуває у тяжкому стані — також з цього медзакладу", — каже Дмитро Чубенко.
За даними прокуратури, одна ракета влучила по будівлі комунального закладу, друга — у землю. Внаслідок ударів зруйнована будівля комунального закладу, приватна лікарня значно пошкоджена.
Через атаку РФ по Одесі пошкоджено вісім будинків: на відновлення виділили пʼять мільйонів гривень
З бюджету міста виділили пʼять мільйонів гривень на вісім будинків, що пошкодило під час атаки РФ у Приморському районі Одеси.
Відповідне рішення 17 грудня прийняли депутати Одеської міської ради на позачерговій сесії.
Голова постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Олексій Потапський повідомив на сесії, що зранку 17 січня депутати провели засідання і проголосували за виділення п'яти мільйонів на пошкоджені будинки. Всі вони розташовані на проспекті Шевченко.
"Додатково ми виділяємо пʼять мільйонів гривень в строку проведення департаментом міського господарства Одеської міської ради робіт по відновлення спільного майна багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок атак РФ. Загальна сума у нас була 52 млн 254 тисячі, з урахуванням додаткової суми буде 57 млн 254 тисячі гривень. І це адреси на проспекті Шевченка - 8/2, 8/3, 8/4, 8б і 8в", — зазначив депутат.
У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Росії партизани влаштували підпал та паралізували рух на залізниці — ГУР
У трьох областях Росії представники руху опору спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах і паралізували рух поїздів.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
"Невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об’єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. Події відбулись у районах міст Саратов, Ярославль та Дзержинськ Нижньогородської області", — йдеться у повідомленні.
У ГУР зазначили, що у результаті рух на цих залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований.
Війська РФ обстріляли Середино-Будську громаду. Є пошкодження
Уночі 17 січня армія РФ здійснила 2 обстріли Середино-Будської громади на Сумщині. Зафіксовано 3 вибухи з мінометів. Є пошкоджені будинки, вказали в поліції.
Про це повідомляють в Сумській ОВА.
За інформацією поліції Сумщини, російська армія за минулу добу завдала 122 удари по прикордонню області.
Київ та більшість областей — повітряна тривога.
Армія РФ сім разів обстріляла Донеччину, загиблих та поранених немає
Протягом 16 січня російські окупаційні війська сім разів обстрілювали Авдіївку, Гостре та Нову Полтавку на Донеччині. Загиблих та поранених серед мирних жителів області немає.
Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
"Авдіївку окупанти нищили авіаударами та артилерією. Руйнувань зазнали три приватних будинки та заклад дошкільної освіти", — повідомили в поліції.
Шпигував за бойовими літаками ЗСУ: на Кіровоградщині затримали інформатора російських спецслужб
У Кропивницькому затримали інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про Повітряні Сили ЗСУ на території Кіровоградської області. Насамперед його цікавили напрямки та частота польотів українських бойових літаків, у тому числі фронтових бомбардувальників та винищувачів.
За інформацією речниці управління СБУ в регіоні Юлії Ткач, чоловік намагався виявити аеродроми військової авіації, пункти управління та склади з боєприпасами Збройних Сил України.
Отримані відомості надсилав до телеграм-каналів, які були створені спецслужбами Росії для збору розвідувальної інформації про українських захисників, сказала речниця прокуратури області Наталія Алєксєєнко.
Для маскування своїх дій він періодично змінював нікнейм профілю у месенджері та використовував проксі-сервер для анонімізації. Чоловіка затримали вдома. Під час обшуків знайшли комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами злочинних дій.
За даними слідства, російським інформатором виявився житель Кропивницького. Понад три місяці тому він потрапив у поле зору російських спецслужб через свої антиукраїнські дописи у соцмережах. Подальшу комунікацію здійснював через підконтрольні їм інтернет-ресурси. Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України: "Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ" та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне загрожує до 8 років тюрми.
Війська РФ обстріляли 11 областей України. Як минула ніч у регіонах
Про ситуацію в регіонах станом на 9.00 Суспільному повідомили за даними обласних державних адміністрацій.
Кіровоградщина: вчора вдень на території області збили ракету. Уламками пошкоджено сільськогосподарське складське приміщення і прилеглі домоволодіння в одній з громад Кропивницького району. Всі живі. Минулося без руйнувань і постраждалих. Вночі збили російський дрон.
Чернігівщина: за добу — 2 обстріли (7 вибухів). Війська РФ із мінометів обстрілювали Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.
Сумщина: вночі росіяни здійснили 2 обстріли Середино-Будської громади. Зафіксовано 3 вибухи з мінометів. Попередньо — без наслідків.
Вчора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська, Свеська громади. Без наслідків.
Запорізька: минулої доби окупанти завдали 96 ударів по 18 населених пунктах області.
Здійснили 17 БПЛА-атак по Гуляйполю, Червоному, Левадному, Новоандріївці, Роботиному, Новодарівці, Малій Токмачці й Полтавці, а також вдарили 4 авіаційними снарядами по Оріхову, Малій Токмачці та Преображенці.
75 артобстрілів прийшлися по території Біленького, Новоданилівки, Гуляйполя, Чарівного, Левадного, Щербаків, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню.
Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.
Дніпропетровщина: вчора вдень росіяни з артилерії обстріляли Нікополь. Також атакували трьома дронами-камікадзе. Минулося без жертв.
Пошкоджені дві приватні оселі та будівля, яка не експлуатувалася. Понівечені господарська споруда, гараж та мікроавтобус. Зачепило лінію електропередач.
Вночі сили ППО збили над областю 3 російські безпілотники. "Шахеди" знищили у Дніпровському та Синельниківському районах.
Не вщухають обстріли Нікопольщини. З артилерії війська РФ били по райцентру та Марганцю. Без жертв.
Харківщина: вчора ввечері окупанти завдали 2 удари ракетами С-300 зі сторони російського Бєлгорода. У Холодногірському районі пошкоджені фасади 19 багатоквартирних будинків, 14 автівок.
Також зруйновано декілька інших цивільних будівель: триповерхова будівля колишньої лабораторії залізниці. Виникло 3 осередки загоряння (підвал, 2-й поверх та дах) будівлі приватної клініки.
Пошкоджено лінію електропередач, знеструмлено 43 абоненти на вул. Благовіщенській.
Внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних.
Артилерійських та мінометних ударів росіян також зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Луганщина: окупанти намагалися просунутися вперед біля Білогорівки, Макіївки та Серебрянського лісу. За добу здійснили 149 обстрілів (563 снаряди).
Донеччина: під вогнем військ РФ минулої доби: с. Нова Полтавка, Авдіївка, смт Гостре. Пошкоджено 7 житлових будинків, магазин, 2 господарські споруди, 2 дитсадки.
Миколаївщина: вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed 131/136.
Вчора російські артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
Одещина: сьогодні вночі російські війська атакували Одесу ударними дронами.
Всі повітряні цілі були збиті силами ППО, проте є влучання уламків безпілотників по обʼєктах цивільної інфраструктури. Відбулося загоряння квартир у житловому будинку. Пожежі було оперативно ліквідовано. Поруч із будинком загорілися легкові автівки, вибуховою хвилею вибиті вікна та вітрини у магазинах. Є поранені. Дані щодо постраждалих та руйнувань ще уточнюються.
З пошкодженого будинку евакуйовано 130 мешканців. На місці працюють всі відповідні служби.
Херсонщина: за добу по області армія РФ здійснила 75 обстрілів (351 снаряд), з них по м. Херсон — 9 обстрілів (36 снарядів). Поцілили у райони 22 населених пунктів області.
Вчора російська армія обстріляла житловий будинок у Білозерці. Постраждав 44-річний чоловік. У момент удару він перебував на подвірʼї будинку. У потерпілого – вибухова травма та поранення ноги. Йому надали меддопомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно.
Через російський обстріл Тягинки постраждали двоє людей. Під удар потрапили 42-річна жінка та 38-річний чоловік, котрі йшли вулицею. У них діагностували уламкові поранення. Потерпілих доставили до медичного закладу для надання допомоги.
Всього за добу по області 3 людини дістали поранення.
У лікарнях окупованої Луганщини не вистачає педіатрів — Лисогор
У лікарнях окупованої Луганщини не вистачає дитячих лікарів. У поліклініці окупованого Алчевська приймає лише один дитячий лікар. Люди вимушені годинами стояти у чергах.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
"В окупованому Алчевську не вистачає педіатрів. Ситуація аналогічна в інших містах так званої "ЛНР" - літні медики пішли на пенсію, молоді виїхали, студенти не повертаються", — написав він.
Лисогор додав, що люби з дітьми вимушені стояти у черзі по кілька годин, аби потрапити до лікаря.
Канада заборонила співпрацю із російськими науковими інститутами
Університети та окремих науковців позбавлятимуть державного фінансування, якщо вони співпрацюватимуть із певними російськими, іранськими чи китайськими дослідними центрами.
Про це йдеться у документі, оприлюдненому канадським урядом.
До переліку потрапила понад сотня науково-дослідних установ, серед яких шість російських:
- 46-й Центральний науково-дослідний інститут МО РФ;
- Інститут проблем передачі інформації ім.Харкевича РАН;
- Автономна некомерційна організація "Професійне обʼєднання конструкторів систем інформатики";
- 33-й Інститут наукових досліджень та випробувань;
- 27-й науковий центр Міноборони РФ;
- 48-й Центральний науково-дослідний інститут РФ.
Канада визнала ці шість інститутів такими, що становлять загрозу національній безпеці. Канадським вченим, які працюють у "чутливих" сферах досліджень, до яких внесено сучасне озброєння, квантові, авіакосмічні, супутникові та медичні технології, сферу роботизації й кілька інших, заборонена будь-яка співпраця з цими закладами.
У списку також десятки наукових установ Китаю та Ірану, зокрема Інститут аерокосмічних досліджень, Навчально-дослідний інститут організації оборонної промисловості, Дослідницький центр технології вибуху та удару (Іран), Академія військових наук, Медичний університет ВПС, Китайська академія інженерної фізики, Китайський аеродинамічний науково-дослідний центр (КНР).
Очікується, що нові обмеження набудуть чинності навесні 2024 року, але в певних випадках їх можуть застосовувати негайно.
Упродовж доби армія РФ завдала 95 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 16 січня, російські військові атакували 18 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 17 січня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Загалом армія РФ завдала 95 ударів по містах та селах Запорізької області:
- чотири авіаційні снаряди застосувала по Оріхову, Малій Токмачці та Преображенці;
- 17 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Червоне, Левадне, Новоандріївку, Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку й Полтавку;
- 75 разів з артилерії обстріляла Біленьке, Новоданилівку, Гуляйполе, Чарівне, Левадне, Щербаки, П'ятихатки, Плавні, Кам'янське та інші міста й села на лінії вогню.
"Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.
Двоє жінок у тяжкому стані після ракетних ударів РФ по Харкову: у лікарнях — 13 людей
У лікарнях на ранок 17 січня перебувають 13 з 17 поранених внаслідок ракетних ударів РФ по Холодногірському району Харкова.
Про це повідомив керівник ОВА Синєгубов.
За його даними, 43-річна та 39-річні жінки — у тяжкому стані. Інші поранені — у середньому та легкому стані.
"Внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних: 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. З них трьом надали допомогу на місці. Крім того, рятувальники евакуювали 30 людей", — сказано у повідомленні.
Сили оборони на лівобережжі Херсонщини успішно відбили шість штурмів армії РФ — Гуменюк
За минулу бойову добу Сили оборони півдня на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області відбили шість штурмів російських військ. Окупанти не полишають безрезультатних спроб вибити українських військових із зайнятого ними плацдарму.
Про це в марафоні "Суспільне. Спротив" заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.
"Противник немає ані просування, ані бойових досягнень. І вкотре змушений був із втратами 50-70% повернутись назад. І знову при штурмах наших позицій окупанти економили бойову техніку", — розповіла Гуменюк.
Поки, за її словами, погодні умови не дозволяють оперативно уточнити результат бойової роботи Сил оборони. Він буде відомим за кілька годин.
Москва не має ресурсів для другого фронту: У Литві оцінили ризик нападу РФ на східний фланг НАТО
Поки в Україні точаться інтенсивні бої, Росія не має ресурсів на відкриття другого фронту, пріоритет Москви — не програти у цій війні.
Про це йдеться у коментарі міноборони Литви стосовно резонансної публікації німецького видання Bild щодо ймовірної ескалації між РФ і НАТО, повідомляє Delfi.
"Поки не завершилися бої в Україні, важко припускати, що Росія перерозподілить пріоритети і почне згуртовувати сили на інших напрямках", — зазначили у відомстві
Однак, за інформацією МО, Росія планує довгострокове збільшення сил у західному напрямку.
"З цією метою розроблено плани розширення інфраструктури та військових частин, проводяться інфраструктурні зміни, діляться сфери командування", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що представлена Міноборони Литви оцінка загроз якихось суттєвих змін не зазнала.
"Росія зберігає значні потужності та їх постійно поповнює біля лінії фронту в Україні. Пріоритет Росії зараз — не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси", — зазначили у міністерстві.
Внаслідок обстрілів Херсонщини поранені троє людей
Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння випустили по території Херсонської області 351 снаряд, по Херсону — 36, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Били по житлових кварталах населених пунктів області з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків та дронів. Загалом за добу росіяни 75 разів обстріляли Херсонщину. Внаслідок російської збройної агресії поранені троє людей.
За добу в Україні РФ втратила 730 військових — Генштаб
Станом на ранок 17 січня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 372 820 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 730 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6126 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11372 (+14) од,
- артилерійських систем – 8811 (+10) од,
- РСЗВ – 964 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 653 (+0) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6884 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1817 (+1),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11755 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 1367 (+2).
Дані уточнюються.
Війська РФ обстріляли з артилерії Нікополь та Марганець
У ніч на 17 січня в Дніпровському та Синельниківському районах Дніпропетровщини сили ППО збили три російські дрони.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його даними, армія РФ також обстріляла з артилерії Нікополь та Марганець. Загиблих і поранених немає.
Сили ППО вночі знищили 19 з 20 "шахедів"
У ніч на 17 січня 2024 року Росія завдала удару 20 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 та двома зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО знищили 19 "шахедів".
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Дрони-камікадзе росіяни запускали з району Приморсько-Ахтарська, РФ, ракети — з Бєлгогородської області, РФ у напрямку Харкова.
"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 "шахедів". До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи", — йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.
Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 17 атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 9 атак неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати російське військо, яке не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські військові продовжують стримувати росіян біля Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.
На Шахтарському напрямку окупанти не наступали.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку західніше Вербового Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, армія РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби окупанти здійснили 6 безуспішних штурмів позицій ЗСУ.
Водночас українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 2 складах боєприпасів росіян.
Війська РФ завдали по Україні 4 ракетних та 29 авіаударів
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, війська РФ завдали 4 ракетних та 29 авіаударів, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Наприкінці минулої доби російські окупанти завдали ракетних ударів по центральній частині Харкова.
Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали лікарня, приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура.
Вночі, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 19 ударних БпЛА знищено.
Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ Харківської області; Орлівка, Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Мала Токмачка, Преображенка, Оріхів Запорізької області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Росія 11 дронами атакувала Одещину
Під час нічної атаки на Одещині на підльоті до узбережжя збили 11 дронів, повідомили в Силах оборони півдня України.
Переважна більшість безпілотників впала у воду, але уламки кількох та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.
Кількість поранених внаслідок російської атаки по Одесі зросла до трьох, повідомив керівник ОВА Кіпер. Поранення отримали дві жінки.
З пошкодженого будинку евакуювали 130 людей, додав Кіпер.
Наслідки обстрілу Одеси
Внаслідок російського обстрілу Одеси є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, зафіксовані загоряння, є травмовані серед цивільного населення, повідомив голова ОВА Кіпер. Інформація ще уточнюється.
В Одесі повторно лунають звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В Одесі лунають звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В регіоні оголошена повітряна тривога.
Еммануель Макрон анонсував візит до України та поставки зброї
Президент Франції Еммануель Макрон анонсував всій візит до України в лютому, а також передачу додаткових 40 ракет великої дальності Scalp і "сотні бомб". Про це повідомляє BFM TV.
Видання пише, що Франція вже поставила ці ракети Scalp влітку 2023 року. Ці ракети здатні вражати цілі, розташовані на відстані 500 кілометрів. Тодішній міністр оборони Себастьєн Лекорню зазначив, що доставлені ракети були модифіковані, щоб мати радіус дії лише 250 кілометрів. Ці ракети дозволяють українським військовим завдавати ударів по окупованих територіях.
Макрон заявив, що особисто відвідає Україну наступного місяця і також зазначив, що Франція укладе з Україною угоду на кшталт тієї, яку уклали Сполучене Королівство та Україна 12 січня.
Він додав, що Франції та Європейському Союзу "доведеться прийняти нові рішення в найближчі тижні та місяці для того, щоб не дати Росії перемогти".
У марафоні показали мапу Росії з анексованим Кримом: коментар каналу "Ми Україна"
У етері телемарафону "Єдині новини" 16 січня показали мапу Росії з анексованим Кримом. Сюжет вийшов під час слоту телеканалу "Ми Україна". Там заявили, що винних буде покарано. Про це йдеться на сайті телеканалу "Ми Україна".
У сюжеті журналістки Олени Гончаренко про відсутність опалення у російських регіонах показали карту, де видно приєднаний Крим. Згодо телеканал прокоментував інцидент, де визнав свою провину. Вказують, що це "груба помилка" та обіцяють визначити та покарати винних.
"В сюжеті дійсно була зображена карта Росії на якій помилково позначений український півострів Крим. Це груба помилка. Команда визнає свою відповідальність. Ступінь провини кожного з причетних до створення та випуску матеріалу в ефір визначається. Винуватці неминуче понесуть покарання", — йдеться у заяві.