Окупанти провалили завдання із забезпечення підтримки українців на окупованих територіях — представник ГУР

Окупанти провалили завдання із забезпечення лояльності та підтримки українців на тимчасово окупованих територіях, у тому числі у Криму. Також заходи спротиву окупації продовжаться у 2024 році.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов на пресконференції щодо ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях у 2023 році та виклики 2024 року.

"Функцією російських загарбників, представників ФСБ, інших структур на окупованих територіях є власне залякування місцевого населення, придушення протестних настроїв. В цілому, вони розуміють, що виконати з доброї волі чи забезпечити лояльність і підтримку українців на окупованих територіях вони не змогли, ця задача провалена", — сказав він.

За словами Юсова, росіяни також не виконали свою базову функцію, як держави-окупанта — життєзабезпечення захоплених територій. Зокрема, вони провалили проведення і підготовку зимового періоду, опалення, роботу всієї комунальної сфери, роботу громадського транспорту.

Також серйозну небезпеку для загарбників становить нелояльне до них місцеве населення ТОТ, яке бере безпосередню участь в актах опору як у політичному плані, так і реалізації складних бойових завдань.

"В цілому, попри репресії, попри порушення прав людини, геноцидні практики, насильницьку зміну ідентичності, ворог досі не зміг встановити контроль над місцевим населенням... Молоді українці на окупованих територіях буквально ненавидять Путіна, путінський режим і російських силовиків, не йдуть на співпрацю, що спричиняє окрему хвилю репресій, зокрема, на дітей. Проти підлітків, яких часто запрошують, по суті, викликають або забирають на профілактичні бесіди до російських спецслужб, вживають заходи з обмеження волі без будь-яких правових підстав... Людей можуть дуже часто затримувати", — розповів Юсов.

Він зауважив, що цей рік був дуже насиченим на активні заходи та успішні спецоперації на ТОТ, зокрема, знищення логістичних центрів, сил і засобів російських військових, покарання зрадників, окупантів та колаборантів.

За словами представника ГУР, всі ці операції без виключення проходили за активної підтримки місцевого населення, а іноді й за їхньої активної участі: від передачі інформації ЗСУ до особистої участі у різного роду заходах.

"Масштаб підтримки з боку місцевого населення є наскільки великим і не дозволяє, попри всі репресивні заходи, окупантам контролювати і обмежувати цей процес", — додав він.

Юсов наголосив, що окупанти не можуть перешкодити збору та передачі інформації, а також підтримці Сил безпеки оборони України зі сторони місцевого населення.

"Заходи, які набрали ще більшого масштабу у 2023 році і, в тому числі, 2024 року, власне, будуть продовжуватись. І мова йде про всі окуповані території. І так, звичайно, і про Крим", — заявив представник ГУР.