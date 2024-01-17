За минулу бойову добу Сили оборони півдня на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області відбили шість штурмів російських військ. Окупанти не полишають безрезультатних спроб вибити українських військових із зайнятого ними плацдарму.

Про це в марафоні "Суспільне. Спротив" заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

"Противник немає ані просування, ані бойових досягнень. І вкотре змушений був із втратами 50-70% повернутись назад. І знову при штурмах наших позицій окупанти економили бойову техніку", — розповіла Гуменюк.

Поки, за її словами, погодні умови не дозволяють оперативно уточнити результат бойової роботи Сил оборони. Він буде відомим за кілька годин.

Раніше в Силах оборони півдня повідомили, що упродовж 15 січня на лівобережжі Херсонщини українські військові завдали чергових втрат російським окупантам і ліквідували 22 військових РФ.