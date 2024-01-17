НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сили оборони на лівобережжі Херсонщини успішно відбили шість штурмів армії РФ — Гуменюк
ЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Сили оборони на лівобережжі Херсонщини успішно відбили шість штурмів армії РФ — Гуменюк

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Українські військові, ЗСУ, Сили оборони, артилерія, південь
Українські військові. Фото: ОК "Південь"/Facebook

За минулу бойову добу Сили оборони півдня на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області відбили шість штурмів російських військ. Окупанти не полишають безрезультатних спроб вибити українських військових із зайнятого ними плацдарму.

Про це в марафоні "Суспільне. Спротив" заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

"Противник немає ані просування, ані бойових досягнень. І вкотре змушений був із втратами 50-70% повернутись назад. І знову при штурмах наших позицій окупанти економили бойову техніку", — розповіла Гуменюк.

Поки, за її словами, погодні умови не дозволяють оперативно уточнити результат бойової роботи Сил оборони. Він буде відомим за кілька годин.

Раніше в Силах оборони півдня повідомили, що упродовж 15 січня на лівобережжі Херсонщини українські військові завдали чергових втрат російським окупантам і ліквідували 22 військових РФ.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
В'яжуть шкарпетки та готують варення: як подружжя пенсіонерів з Одеси допомагає ЗСУ
В'яжуть шкарпетки та готують варення: як подружжя пенсіонерів з Одеси допомагає ЗСУ
Бетонні піраміди та ДОТи: які оборонні споруди будують на прикордонні Чернігівщини
Бетонні піраміди та ДОТи: які оборонні споруди будують на прикордонні Чернігівщини
На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Ігор Лаврів
На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Ігор Лаврів
На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили чотири атаки армії РФ поблизу Вербового та Роботиного
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили нові атаки біля Вербового й Роботиного — Генштаб
На початок