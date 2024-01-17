НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вінничанці, яка в мережі поширювала пропагандистські матеріали, загрожує в'язниця
ПропагандаКРИМІНАЛДержзрадаСБУВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Вінничанці, яка в мережі поширювала пропагандистські матеріали, загрожує в'язниця

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вінничанці, яка в мережі поширювала пропагандистські матеріали, загрожує в'язниця
Фото: Управління СБУ у Вінницькій області

До п'яти років позбавлення волі загрожує вінничанці, яка поширювала в мережі пропагандистські матеріали та підтримувала російське вторгнення. Жінка — працівниця одного зі швейних підприємств.

Як повідомили на Facebook-сторінці Управління СБУ у Вінницькій області, протягом 2022-2023 років на своїй особистій сторінці у заблокованій в Україні соціальній мережі "Однокласники" мешканка Вінниці поширювала російські пропагандистські матеріали. У своїх публікаціях, зокрема, вона розміщувала матеріали про необхідність приєднання тимчасово окупованих територій України до РФ та відновлення радянського союзу.

Вінничанці, яка в мережі поширювала пропагандистські матеріали, загрожує в'язниця
Фото: Управління СБУ у Вінницькій області

З початком повномасштабного вторгнення жінка закликала до "смерті для бандерівців", захоплювалася діячами СРСР та порівнювала постаті Сталіна та Шойгу. Контент порушниця брала переважно зі сторінок російських пропагандистських груп у соцмережі.

На підставі зібраних доказів жінці оголосили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
  • ч. 1 ст. 110 КК України (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та до зміни державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ст. 436 КК України (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);
  • ч. 1 ст. 436-1 КК України (поширення символіки комуністичного режиму).
Вінничанці, яка в мережі поширювала пропагандистські матеріали, загрожує в'язниця
Фото: Управління СБУ у Вінницькій області

За скоєне вінничанці загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
На захоплену територію Херсонщини окупаційна влада привезла засудженого у США пропагандиста – ЦНС
На захоплену територію Херсонщини окупаційна влада привезла засудженого у США пропагандиста – ЦНС
Кремль
Пропаганда РФ поширює дезінформацію про мобілізацію жінок і підлітків, щоб зірвати процес мобілізації в Україні — ЦПД
Великі проходи на Харківщині
Жителя Харківщини обвинувачують у виправданні агресії РФ: справу передали до суду
На Одещині підприємці надавали доступ до телебачення РФ — поліція
На Одещині підприємці надавали доступ до телебачення РФ — поліція
На початок