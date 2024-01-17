До п'яти років позбавлення волі загрожує вінничанці, яка поширювала в мережі пропагандистські матеріали та підтримувала російське вторгнення. Жінка — працівниця одного зі швейних підприємств.

Як повідомили на Facebook-сторінці Управління СБУ у Вінницькій області, протягом 2022-2023 років на своїй особистій сторінці у заблокованій в Україні соціальній мережі "Однокласники" мешканка Вінниці поширювала російські пропагандистські матеріали. У своїх публікаціях, зокрема, вона розміщувала матеріали про необхідність приєднання тимчасово окупованих територій України до РФ та відновлення радянського союзу.

Фото: Управління СБУ у Вінницькій області

З початком повномасштабного вторгнення жінка закликала до "смерті для бандерівців", захоплювалася діячами СРСР та порівнювала постаті Сталіна та Шойгу. Контент порушниця брала переважно зі сторінок російських пропагандистських груп у соцмережі.

На підставі зібраних доказів жінці оголосили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

ч. 1 ст. 110 КК України (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та до зміни державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ст. 436 КК України (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);

ч. 1 ст. 436-1 КК України (поширення символіки комуністичного режиму).

Фото: Управління СБУ у Вінницькій області

За скоєне вінничанці загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.