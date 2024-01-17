До п'яти років позбавлення волі загрожує 47-річному мешканцеві Могилева-Подільського на Вінниччині за "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Чоловік хотів допомогти двом киянам перетнути на гумовому човні Дністер та потрапити у сусідню державу.

Як повідомляють на Facebook-сторінці Могилів-Подільського прикордонного загону, правоохоронці зупинили легковик неподалік державного кордону. В салоні автівки, окрім водія були двоє пасажирів. Вони запевняли прикордонників, що їдуть в один із населених пунктів району у гості до одного чоловіка.

Втім після того, як у багажнику автомобіля знайшли надувний човен, з’ясувалося що мешканці Київщини 32 та 35 років планували на човні дістатися сусідньої країни через Дністер. Допомогти їм зголосився 47-річний мешканець Могилів-Подільської громади, з яким вони познайомилися в інтернеті. Вартість послуги чоловік оцінив у сім тисяч доларів США з кожного.

Мешканці Київщини за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" заплатять штраф або ж отримають адмінарешт. А ось "перевізнику" ж загрожує покарання за ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".