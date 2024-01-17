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У Львівському обласному ТЦК та СП відбулись обшуки: у чому причина
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У Львівському обласному ТЦК та СП відбулись обшуки: у чому причина

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Сьогодні, 17 січня, представники Державного бюро розслідувань провели обшуки у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Вони відбулись в межах кримінального провадження через можливе перевищення службових повноважень.

Вранці, 17 січня, голова ГО "Будуймо Україну разом" Ігор Фінканін опублікував фото ухвали Личаківського районного суду Львова про дозвіл на обшук у приміщеннях Львівського обласного ТЦК та СП. У документі йдеться, що причиною є пошук і вилучення доказів щодо призупинення призову на службу працівників двох львівських підприємств.

Як повідомила Суспільному речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, станом на 15:42 обшуки вже відбулись. Їх провели у межах зареєстрованого кримінального провадження з попередньою кваліфікацією — ч. 5 ст. 426.1 ККУ. Це перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

"Вилучено документи, надається правова оцінка дій керівництва обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час прийняття відповідних рішень. Наразі підозру ще нікому не оголосили. За результатами проведення слідчих розшукових дій та їх аналізу буде прийняте законне обґрунтоване рішення", — каже Юлія Шевченко.

Комендант Львівської області Тарас Грень заявив у ефірі "Суспільне. Спротив", що представники ТЦК співпрацюють зі слідством.

"Наскільки нам відомо, наскільки ми володіємо ситуацією, очевидно всі співпрацюють з правоохоронцями, проводиться планова, спокійна робота правоохоронців, які діють в межах своїх повноважень. І очевидно, що говорити про деталі до того часу, коли безпосередньо будуть вручені ті чи інші підозри чи будуть здійснені ті чи інші заходи передчасно. За будь-яких умов я чітко знаю, що обласний ТЦК йде на співпрацю з правоохоронцями, відповідно, всі речі, які вимагаються, вони надають, надають доступ. Як наслідок – чекаємо безпосередньо результатів всіх тих слідчих дій і тоді вже можна буде говорити про резонансні речі, коли вони будуть і якщо вони будуть", — каже Тарас Грень.

Наразі у Львівському обласному ТЦК та СП не прокоментували ситуацію. Кореспонденти Суспільного скерували інформаційний запит до ТЦК та очікують на відповідь.

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