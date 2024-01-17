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РФ вдарила по селу Великобурлуцької громади авіабомбою. Загинула жінка, двоє дітей поранені
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РФ вдарила по селу Великобурлуцької громади авіабомбою. Загинула жінка, двоє дітей поранені

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Малий Бурлук, обстріли, діти
Наслідки удару по Малому Бурлуку, Харківська область, 17 січня 2024 року. Фото: поліція Харківщини/Telegram

Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по селу Малий Бурлук на Куп'янщині. Поранень зазнали двоє дітей, у 10-річного хлопчика — травматична ампутація ноги. Внаслідок удару загинула 61-річна жінка.

Про удар по селу повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов.

"Абсолютно цивільна інфраструктура, будівля сільради. Там зазнали поранень двоє дітей. Черговий терор і злочин проти нашого народу. Це село розташоване не на самому прикордонні, на відстані, але влучили", — сказав Синєгубов.

За його даними, обстріли прикордонних населених пунктів Харківщини посилюються.

Малий Бурлік 17 січня
Будівля будинку культури у селі Малий Бурлук внаслідок удару РФ, Харківська область, 17 січня 2024 року. Фото: поліція Харківщини/Telegram

Друга поранена — 14-річна дівчина, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Молодший отримав важкі поранення, за попередніми даними, дитина втратила ногу. Працюємо на місці влучання, збираємо докази", — написав Сергій Болвінов.

Малий Бурлук 17 січня
Вирва на місці удару по селу Малий Бурлук, Харківська область, 17 січня 2024 року. Фото: поліція Харківщини/Telegram

У 10-річного хлопчика — травматична ампутація ноги нижче коліна, розповів Суспільне Харків очільник Великобурлуцької громади Віктор Терещенко. За його словами, удари пролунали близько 15:00 17 січня.

"Зараз працюють медики, не можу сказати, у якому стані діти. На момент удару вони бігали вулицею. Ще не знаємо що саме це впало. Попередньо, або КАБ, або ФАБ. Поки уточнюємо інформацію щодо поранених. Є влучання по будинку культури, він пошкоджений. Там був і офіс старости села", — сказав Віктор Терещенко.

За його словами, хлопчика ушпиталили, дівчинці медики допомогли на місці.

Доповнено 16:34. За даними поліції, поранень зазнала 13-річна дівчина. У неї уламкове поранення тулуба, її ушпиталили.

"КАБ влучила у будівлю сільської ради у селі Малий Бурлук. Під час огляду місця влучання поліція виявила тіло жінки. Її особу встановлюють", — сказано в повідомленні.

Малий Бурлук 17 січня
Наслідки ударів по Малому Бурлуку, Харківська область, 17 січня 2024 року. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Доповнено 16:45. Внаслідок удару по Малому Бурлуку загинула 61-річна жінка, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджені Будинок культури, є пошкодження житлових будинків. Огляд місць влучання триває", — сказано в повідомленні.

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