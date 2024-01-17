Михайло Степнов з дружиною були підприємцями у Миколаєві. Вони шили одяг та іграшки для дітей. Рік тому подружжя переїхало в Івано-Франківськ.

Відеорозповідь про них опублікував на своїй Facebook-сторінці міський голова Руслан Марцінків.

"Ми — на релокованому підприємстві, яке заснував учасник бойових дій Михайло Степнов з дружиною. Подружжя з Миколаєва отримало грант для учасників бойових дій та разом шиють дитячий одяг, іграшки та текстиль", — розповів Марцінків.

Михайло Степнов — учасник бойових дій. Фото: Facebook/Михайло Степнов

Михайло Степнов каже, що три роки тому вони почали шити дитячі вігвами в Миколаєві.

Фото: Facebook/Руслан Марцінків

"Рік тому ми перевезли частину нашого підприємства в Івано-Франківськ. Переїхали сюди разом з дружиною і дитиною. А в Миколаєві лишили двох наших дівчаток, які не захотіли переїжджати. То вони там далі працюють", — говорить Михайло.

Сім'я Степнових рік тому переїхала в Івано-Франківськ. Фото: Facebook/Руслан Марцінків

У Франківську подружжя Степнових винайняло просторе приміщення, облаштувало робочі місця і почало виробництво.

Фото: Facebook/Руслан Марцінків

"Згодом ми отримали грант і закупили нове обладнання. Зокрема, придбали швейні машинки, які коштують понад півтори тисячі доларів. Це дозволило нам створити нові робочі місця", — розповідає Михайло Степнов.

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