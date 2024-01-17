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СБУ провела обшуки у департаменті цивільного захисту Львівської ОВА: що відомо
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СБУ провела обшуки у департаменті цивільного захисту Львівської ОВА: що відомо

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СБУ провела обшуки у департаменті цивільного захисту Львівської ОВА: що відомо
Львівська ОВА. Фото: Facebook/Андрій Годик

Слідчі СБУ провели обшуки у департаменті цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Причиною є можлива протиправна діяльність одного з постачальників ОВА.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОВА, раніше департамент провів закупівлі засобів захисту в постачальника, якого підозрюють у протиправній діяльності. Через це у понеділок, 15 січня, у департаменті провели обшуки.

"Працівники УСБУ у Львівській області проводили слідчі дії в межах кримінального провадження щодо можливої протиправної діяльності одного з постачальників засобів захисту. Департамент сприяє слідству і надає всі документи для всебічного, повного та об’єктивного розслідування", — йдеться у повідомленні.

Речниця СБ України у Львівській області Роксолана Яворська підтвердила Суспільному факт обшуків.

"Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження. Всі офіційні коментарі — за результатами проведених заходів", — каже Роксолана Яворська.

Більше інформації обіцяють надати згодом.

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