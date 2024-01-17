"Укрзалізниця" за період зимових свят перевезла 1,6 млн пасажирів

Компанія "Укрзалізниця" в період масових зимових перевезень з 21 грудня 2023 року по 10 січня 2024-го перевезла 1,6 мільйона пасажирів, що на 33% більше, ніж за аналогічні періоди 2022-2023 років.

Про це повідомляє пресслужба "УЗ".

У компанії зазначили, що у цей період країною курсувало 104 потяги, враховуючи 10 додатково призначених поїздів, які здійснили 92 рейси.

"При цьому, поїздами, які перевезли в різдвяно-новорічний період найбільшу кількість пасажирів, стали потяги №127/128 Запоріжжя-Львів, №85/86 Львів-Запоріжжя та №81/82 Київ-Ужгород", — йдеться у повідомленні.

Також за вказаний період було перевезено пікову кількість дітей за груповими замовленнями до гір на відпочинок. Крім того, 2889 військовослужбовців вчасно дістались додому на довгоочікуваний відпочинок через сервіс спецзамовлень квитків для військових — 74,5% поїздок від загальної кількості оформлених через онлайн-портал припали саме на період пікових зимових перевезень.

Раніше повідомлялось, що Укрзалізниця" у 2023 році загалом перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення.