Президентка ЄК сподівається на консенсус 27 країн для допомоги Україні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн упевнена, що 27 держав-членів Євросоюзу знайдуть рішення для виділення Україні 50 млрд євро.

Про це вона сказала під час виступу у Європарламенті.

ЄС має ухвалити поправки до багаторічного бюджету ЄС, який включає створення Українського фонду в розмірі 50 мільярдів євро.

"Ми запропонували (інструмент), щоб гарантувати стабільне та змістовне фінансування для України на наступні чотири роки, для підтримування повсякденних функцій держави, для стабілізації економіки з тим, щоб привести Україну ближче до нашого Євросоюзу. Все це вимагає уточненого бюджету ЄС. Нам потрібен цей середньостроковий перегляд бюджету, і я впевнена, що ми знайдемо рішення у складі всіх 27 країн", — сказала президентка ЄК.

За словами фон дер Ляєн, перегляд багаторічного бюджету ЄС стосується не лише допомоги для України. Він охоплює питання підвищення конкурентоспроможності ЄС, розв'язання проблем міграції, заходи з підтримки Західних Балкан, а також солідарність у ліквідації наслідків пожеж і повеней.

Єврокомісія запропонувала збільшити спільний бюджет ЄС на 66 млрд євро для покриття витрат, частина з яких піде на програму фінансової підтримки України у розмірі 50 млрд євро, щоб допомогти покрити витрати блоку на наступні 4 роки.

3 жовтня Європарламент підтримав ініціативу, яка передбачає створення Українського фонду — нового фінансового інструменту для України обсягом до 50 млрд євро на період від 2024 по 2027 рік.

Угорщина запропонувала країнам-членам Європейського союзу розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину від ухваленої суми.