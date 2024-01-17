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Заходу треба готуватися до епохи, коли може статися що завгодно, включно з війною — адмірал Бауер
НАТОВторгнення Росії в УкраїнуСвіт

Заходу треба готуватися до епохи, коли може статися що завгодно, включно з війною — адмірал Бауер

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Заходу треба готуватися до епохи, коли може статися що завгодно, включно з війною — адмірал Бауер
Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер виступає на прес-конференції в НАТО, 19 січня 2023 рік. Фото: АР/Virginia Mayo

Очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що країнам Заходу треба готуватися до епохи, коли у будь-який момент може статися що завгодно, включно з війною.

Про це він сказав, відкриваючи дводенну зустріч глав оборонних відомств у Брюсселі, передає Reuters.

Він зазначив, що в минулому уряди та компанії НАТО жили в епоху, коли все було в достатку, передбачувано, контрольовано та зосереджено на ефективності.

"З моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році країни Заходу повинні налаштувати своє мислення на епоху, в якій все може статися в будь-який час, епоху, в якій ми повинні очікувати несподіваного, епоху, в якій нам потрібно зосередитися на ефективності, щоб бути повністю ефективним. Нам потрібна військова трансформація НАТО", — сказав адмірал.

Бауер пообіцяв продовження допомоги Україні з боку НАТО.

"Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня, тому що результат цієї війни визначатиме долю світу", — сказав він.

Адмірал висловив упевненість, що ЄС погодить запропонований пакет допомоги Києву в 50 мільярдів євро на майбутньому екстреному саміті 1 лютого.

Угорщина заблокувала виділення Україні 50 млрд євро від ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні обсягом 50 млрд євро від Євросоюзу. Про це він повідомив на платформі Х після першого дня саміту ЄС у Брюсселі.

Після того, як Угорщина зірвала угоду Європейського Союзу про виділення Україні 50 мільярдів євро з бюджету ЄС, лідери ЄС вирішили повернутися до обговорення цього питання в січні, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

14 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою про вступ у ЄС. Відповідне рішення було погоджене у Брюсселі під час саміту Євросоюзу.

Що відомо про 50 мільярдів євро для України

Єврокомісія запропонувала збільшити спільний бюджет ЄС на 66 мільярдів євро для покриття витрат на наступні 4 роки, частина з яких піде на фінансову підтримку України у 50 мільярдів євро.

3 жовтня Європарламент підтримав ініціативу, яка передбачає створення Українського фонду — нового фінансового інструменту для України обсягом до 50 млрд євро на період від 2024 по 2027 рік.

Угорщина запропонувала членам ЄС розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євроі спершу надати тільки половину від ухваленої суми.

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