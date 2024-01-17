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"Із московського патріархату до ПЦУ разом зі своєю парафією": історія священника з Черкас
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"Із московського патріархату до ПЦУ разом зі своєю парафією": історія священника з Черкас

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На Черкащині протягом 2023 року пів сотні церков змінили канонічне підпорядкування. І тільки три священники перейшли разом зі своєю парафією до Православної церкви України. Один із них — настоятель Храму Різдва пресвятої Богородиці в Черкасах протоієрей Йосип.

До переходу, протягом 17 років, служив під московським патріархатом.

Ця церква – все, що лишилося від житлового комплексу, який належав чоловічому монастирю. У будівлі була трапезна монахів. Храм Різдва пресвятої Богородиці розпочав тут свою історію у 60-тих роках 20 сторіччя. Отець Йосип служить тут з 2006-го року.

"Колись тут перебували мощі преподобного мученика Макарія. Довгий час. І коли збудували собор, то мощі із цього храму перенесли в собор", — розповів отець Йосип.

Йдеться про черкаський Свято-Михайлівський собор. Реліквії передали туди, бо храм підпорядковувався московському патріархату. До листопада цього року.

Священник отець Йосип перейшов до ПЦУ
Фото: Суспільне Черкаси

Відлучитися від московської церкви вирішила громада, розповів отець Йосип. Аналогічне рішення для себе ухвалив і сам священнослужитель. Утім перехід відбувся з конфліктом та духовенству довелося звернутися до військових до заступництва. Оскільки кількома днями раніше силова група з боку московського патріархату чинила опір громаді, яка вирішила від нього відлучитися, прокоментував подію Владика Іоан.

"Там був спротив такої організованої сили, яка не має відношення до цієї парафії, були привезені і перешкоджали переходу".

Священник отець Йосип перейшов до ПЦУ
Фото: Суспільне Черкаси

Випадки, коли громада переходить до ПЦУ разом зі священником для Черкащини виняткові, розповів владика Іоан:

"Бачимо, що в більшості громади приймають рішення, а священники не бажають, опираються і перешкоджають цьому переходу. Є такі випадки, коли священник приходить, наприклад до голови селищної і починає погрожувати, що проклене його, дітей. Моральний облік говорить про те, що нам такі священники і не потрібні".

Священник отець Йосип перейшов до ПЦУ
Фото: Суспільне Черкаси

Священник отець Йосип перейшов до ПЦУ
Фото: Суспільне Черкаси

З пів сотні парафій області, які цьогоріч перейшли до ПЦУ, лише в трьох священники вийшли з-під московського підпорядкування, розповів Владика Іоан. Отець

Йосип – один із священників, які вийшли з-під влади Москви.

"Тут не треба робити з мене героя. Перший крок не я зробив – зробила громада. Вони мене просто попросили, щоб громаду очолити, аби не покинути напризволяще".

Священник отець Йосип перейшов до ПЦУ
Фото: Суспільне Черкаси

Перехід відбувся з доброї волі людей – ніхто нікого ні до чого не змушував. Йому не дорікають у його виборі, розповів настоятель храму.

"Ні, зовсім ніякого тиску не було. Ми дружно, мирно розійшлися. Кожен із своїми поглядами, кожен при своїх інтересах. Тому ніяких інцидентів абсолютно не було".

Священник отець Йосип перейшов до ПЦУ
Фото: Суспільне Черкаси

Священник отець Йосип перейшов до ПЦУ
Фото: Суспільне Черкаси

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