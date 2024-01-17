На Черкащині протягом 2023 року пів сотні церков змінили канонічне підпорядкування. І тільки три священники перейшли разом зі своєю парафією до Православної церкви України. Один із них — настоятель Храму Різдва пресвятої Богородиці в Черкасах протоієрей Йосип.
До переходу, протягом 17 років, служив під московським патріархатом.
Ця церква – все, що лишилося від житлового комплексу, який належав чоловічому монастирю. У будівлі була трапезна монахів. Храм Різдва пресвятої Богородиці розпочав тут свою історію у 60-тих роках 20 сторіччя. Отець Йосип служить тут з 2006-го року.
"Колись тут перебували мощі преподобного мученика Макарія. Довгий час. І коли збудували собор, то мощі із цього храму перенесли в собор", — розповів отець Йосип.
Йдеться про черкаський Свято-Михайлівський собор. Реліквії передали туди, бо храм підпорядковувався московському патріархату. До листопада цього року.
Відлучитися від московської церкви вирішила громада, розповів отець Йосип. Аналогічне рішення для себе ухвалив і сам священнослужитель. Утім перехід відбувся з конфліктом та духовенству довелося звернутися до військових до заступництва. Оскільки кількома днями раніше силова група з боку московського патріархату чинила опір громаді, яка вирішила від нього відлучитися, прокоментував подію Владика Іоан.
"Там був спротив такої організованої сили, яка не має відношення до цієї парафії, були привезені і перешкоджали переходу".
Випадки, коли громада переходить до ПЦУ разом зі священником для Черкащини виняткові, розповів владика Іоан:
"Бачимо, що в більшості громади приймають рішення, а священники не бажають, опираються і перешкоджають цьому переходу. Є такі випадки, коли священник приходить, наприклад до голови селищної і починає погрожувати, що проклене його, дітей. Моральний облік говорить про те, що нам такі священники і не потрібні".
З пів сотні парафій області, які цьогоріч перейшли до ПЦУ, лише в трьох священники вийшли з-під московського підпорядкування, розповів Владика Іоан. Отець
Йосип – один із священників, які вийшли з-під влади Москви.
"Тут не треба робити з мене героя. Перший крок не я зробив – зробила громада. Вони мене просто попросили, щоб громаду очолити, аби не покинути напризволяще".
Перехід відбувся з доброї волі людей – ніхто нікого ні до чого не змушував. Йому не дорікають у його виборі, розповів настоятель храму.
"Ні, зовсім ніякого тиску не було. Ми дружно, мирно розійшлися. Кожен із своїми поглядами, кожен при своїх інтересах. Тому ніяких інцидентів абсолютно не було".
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