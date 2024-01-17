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У Вінниці працює кімната терапевтичної іграшки
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У Вінниці працює кімната терапевтичної іграшки

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До півсотні дітей побували у кімнаті терапевтичної іграшки. Відкрили таку місяць тому на базі міської центральної бібліотеки для дітей та юнацтва. Про це Суспільному розповіла психологиня Світлана Омельницька.

У Вінниці працює кімната терапевтичної іграшки
Фото: Суспільне

Каже, тут діти за допомогою іграшок, можуть розповісти про свої страхи та переживання.

У Вінниці працює кімната терапевтичної іграшки
Фото: Суспільне

Іграшки, які обрали діти за бажанням можуть забрати з собою додому, розповіла психологиня Світлана Омельницька. З кожним відвідувачем працює індивідуально. Триває заняття в середньому 25 хвилин.

"Через іграшку ми можемо проговорити, програти з дитиною те, що її зараз турбує, ми граємо потім виконуємо арттерапевтичні вправи для тієї дитини, яка їм потрібна", — сказала Світлана Омельницька.
У Вінниці працює кімната терапевтичної іграшки
Фото: Суспільне

Серед багатьох іграшок 7-річний Максим обрав ведмедика. До Вінниці, розповідає, переїхав разом із батьками, братиками та сестричкою.

"Він мені подобається. Я люблю ведмедів. Він м'якенький та пухнастий. Я йому намалював малюнок. Тепер він мій друг", — каже Максим.

Кімнату терапевтичної іграшки при бібліотеці створено в межах волонтерського проєкту арттерапевткині Вікторії Назаревич "Toy Therapy Room". Іграшки, канцелярію та ігри передали не байдужі.

У Вінниці працює кімната терапевтичної іграшки
Фото: Суспільне

Відвідування кімнати безкоштовне, говорить психологиня. Переселенка з Донеччини Діана Бородіна каже, заняття у кімнаті терапевтичної іграшки допомогли її доньці Софії відкритися та знайти нових друзів.

У Вінниці працює кімната терапевтичної іграшки
Фото: Суспільне

Заняття з психологинею у кімнаті терапевтичної іграшки проходять щосуботи з 10 до 12 години. Аби відвідати їх попередньо потрібно зареєструватися.

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