У Вінниці працює кімната терапевтичної іграшки

До півсотні дітей побували у кімнаті терапевтичної іграшки. Відкрили таку місяць тому на базі міської центральної бібліотеки для дітей та юнацтва. Про це Суспільному розповіла психологиня Світлана Омельницька.
Каже, тут діти за допомогою іграшок, можуть розповісти про свої страхи та переживання.
Іграшки, які обрали діти за бажанням можуть забрати з собою додому, — розповіла психологиня Світлана Омельницька. З кожним відвідувачем працює індивідуально. Триває заняття в середньому 25 хвилин.
"Через іграшку ми можемо проговорити, програти з дитиною те, що її зараз турбує, ми граємо потім виконуємо арттерапевтичні вправи для тієї дитини, яка їм потрібна", — сказала Світлана Омельницька.
Серед багатьох іграшок 7-річний Максим обрав ведмедика. До Вінниці, розповідає, переїхав разом із батьками, братиками та сестричкою.
"Він мені подобається. Я люблю ведмедів. Він м'якенький та пухнастий. Я йому намалював малюнок. Тепер він мій друг", — каже Максим.
Кімнату терапевтичної іграшки при бібліотеці створено в межах волонтерського проєкту арттерапевткині Вікторії Назаревич "Toy Therapy Room". Іграшки, канцелярію та ігри передали не байдужі.
Відвідування кімнати безкоштовне, — говорить психологиня. Переселенка з Донеччини Діана Бородіна каже, заняття у кімнаті терапевтичної іграшки допомогли її доньці Софії відкритися та знайти нових друзів.
Заняття з психологинею у кімнаті терапевтичної іграшки проходять щосуботи з 10 до 12 години. Аби відвідати їх попередньо потрібно зареєструватися.