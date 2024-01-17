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У Ромнах на Сумщині попрощаються з солдатом Владиславом Іванченком
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У Ромнах на Сумщині попрощаються з солдатом Владиславом Іванченком

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У Ромнах на Сумщині попрощаються з солдатом Владиславом Іванченком
Фото: Олег Стогній

У Ромнах на Сумщині 18 січня попрощаються з захисником України, солдатом Владиславом Іванченком. Він був навідником танкового взводу. Загиблому було 23 роки.

Про це Суспільному повідомив т.в.о начальника служби зв'язків з громадськістю Сумського обласного ТЦК та СП Олександр Варуха.

Владислав Іванченко служив навідником танкового взводу роти вогневої підтримки. Загинув 24 жовтня 2023 р. в районі населеного пункту Старомайорське, Донецької області під час виконання бойового завдання. Йому було 23 роки.

О 10 годині на Алеї Слави у Ромнах відбудеться прощання з воїном. Об 11:00 — поховають на Лозівському кладовищі міста.

За інформацією Роменського міського голови, 18 січня 2024 року в Роменській громаді оголошено Днем жалоби.

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