Німеччина 17 січня оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до нього увійшли боєприпаси для танків Leopard 1, дрони-розвідники, термінали зв’язку SatCom.
Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду Німеччини.
Новий пакет військової допомоги від ФРН включає:
- боєкомплекти для основного бойового танка Leopard 1;
- 8 БТР;
- 30 бойових машин піхоти Marder;
- 15 самохідних зенітних установок Gepard;
- 25 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
- 50 терміналів зв’язку SatCom;
- 5 автомобілів для прикордонної служби;
- 16 вантажівок Zetros
- Матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів.
Що відомо про допомогу від Німеччини
13 грудня у ФРН владна коаліція підписала угоду стосовно бюджету на 2024 рік, в якому закладено 8 мільярдів євро допомоги для України.
14 грудня Німеччина оголосила про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot та боєприпасів для нього у межах нового пакета допомоги.
Раніше стало відомо, що у Німеччині завершили підготовку для роботи з Patriot ще 70 українських військових.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує запустити виробництво бронетранспортерів в Україні у 2024 році.
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