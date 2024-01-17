Німеччина 17 січня оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до нього увійшли боєприпаси для танків Leopard 1, дрони-розвідники, термінали зв’язку SatCom.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду Німеччини.

Новий пакет військової допомоги від ФРН включає:

боєкомплекти для основного бойового танка Leopard 1;

8 БТР;

30 бойових машин піхоти Marder;

15 самохідних зенітних установок Gepard ;

25 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

50 терміналів зв’язку SatCom;

5 автомобілів для прикордонної служби;

16 вантажівок Zetros

Матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів.

Що відомо про допомогу від Німеччини

13 грудня у ФРН владна коаліція підписала угоду стосовно бюджету на 2024 рік, в якому закладено 8 мільярдів євро допомоги для України.

14 грудня Німеччина оголосила про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot та боєприпасів для нього у межах нового пакета допомоги.

Раніше стало відомо, що у Німеччині завершили підготовку для роботи з Patriot ще 70 українських військових.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує запустити виробництво бронетранспортерів в Україні у 2024 році.