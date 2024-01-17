НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Снаряди для танків, дрони-розвідники, термінали зв'язку: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
НІМЕЧЧИНАЗброяЗСУВторгнення Росії в УкраїнуСвітЗброя і технології

Снаряди для танків, дрони-розвідники, термінали зв'язку: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Leopard 1A5
Танки Leopard 1A5 на озброєнні ЗСУ. Фото: Військове телебачення України

Німеччина 17 січня оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до нього увійшли боєприпаси для танків Leopard 1, дрони-розвідники, термінали зв’язку SatCom.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду Німеччини.

Новий пакет військової допомоги від ФРН включає:

  • боєкомплекти для основного бойового танка Leopard 1;
  • 8 БТР;
  • 30 бойових машин піхоти Marder;
  • 15 самохідних зенітних установок Gepard;
  • 25 безпілотників-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
  • 50 терміналів зв’язку SatCom;
  • 5 автомобілів для прикордонної служби;
  • 16 вантажівок Zetros
  • Матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів.

Що відомо про допомогу від Німеччини

13 грудня у ФРН владна коаліція підписала угоду стосовно бюджету на 2024 рік, в якому закладено 8 мільярдів євро допомоги для України.

14 грудня Німеччина оголосила про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot та боєприпасів для нього у межах нового пакета допомоги.

Раніше стало відомо, що у Німеччині завершили підготовку для роботи з Patriot ще 70 українських військових.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує запустити виробництво бронетранспортерів в Україні у 2024 році.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Taurus
Парламент Німеччини не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus. У Раді прокоментували
Taurus для України
Німецька опозиція винесе на голосування в Бундестаг ракети Taurus в Україну
У ЄС розпочали аудит поставленого Україні озброєння
У ЄС розпочали аудит поставленого Україні озброєння — FT
Путін, війна Росії з НАТО
Німеччина готується до війни з Росією – Bild
На початок