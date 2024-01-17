У Хмельницькому завершують ремонт гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб

У хмельницькому гуртожитку завершують ремонтні роботи. Тут планують розселити внутрішньо переміщених осіб. Кошти на ремонт виділив Європейський Союз.

Про це повідомив заступник міського голови Хмельницького Василь Новачок.

За його інформацією, в обласному центрі протягом останнього року за кошти Європейського союзу проводили реконструкцію приміщень гуртожитку на вулиці Інститутській 12/1.

"Повністю відремонтовано мережі, санвузли, зроблено ремонти в кімнатах і місцях загального користування, замінено вікна. Придбано меблі, обладнання і побутову техніку. Все, що потрібно для тимчасового перебування в нашому місті. Адже переважна більшість людей планує повернутися додому після перемоги", — пояснив Василь Новачок.

У гуртожитку для переселенців зробили ремонт на кухні, січень-2024. Фото: Хмельницька міська рада.

Як повідомив посадовець, у відремонтовані кімнати буде розселено внутрішньо переміщених осіб. В переважній більшості це літні люди, мами з дітьми, інваліди.

"Також паралельно ведуться роботи на вулиці Кам'янецькій 74. Загалом у відремонтовані приміщення планується розселити понад 200 внутрішнього переміщених осіб", — додав Василь Новачок.

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