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17 січня на Львівщині прощаються із трьома військовослужбовцями
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17 січня на Львівщині прощаються із трьома військовослужбовцями

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17 січня на Львівщині прощаються із трьома військовослужбовцями
Похорон у Львівському Гарнізонному храмі. Фото: Роман Балук / Львівська міська рада

На Львівщині 17 січня попрощаються із Павлом Сехом, Ігорем Комплікевичем та Валерієм Шевцовим. Військовослужбовці загинули у російсько-українській війні.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівської ОВА.

Павло Сех
Павло Сех. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Павло Сех — родом із села Перемивки Львівської області. Після завершення навчання проходив військову службу у 169-му навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ долучився до лав 25-го окремого стрілецького батальйону Сухопутних військ Збройних Сил України. Виконував бойові завдання на Східному напрямку. У Павла Сеха залишилися мама, вітчим, троє братів та двоє сестер.

Ігор Комплікевич
Ігор Комплікевич. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Ігор Комплікевич — родом із села Підбірці. Із початком повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист Батьківщини у складі 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

У Ігоря Комплікевича залишилися мама, двоє сестер та троє дітей.

Валерій Шевцов
Валерій Шевцов. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Валерій Шевцов — родом із Червонограда Львівської області. Службу проходив у військовій частині А2120.

Загинув 11 січня під час виконання бойового завдання на Луганщині.

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