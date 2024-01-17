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Внаслідок обстрілів Херсонщини поранені троє людей. Армія РФ за добу 75 разів била по території області
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Внаслідок обстрілів Херсонщини поранені троє людей. Армія РФ за добу 75 разів била по території області

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Діра в будинку, обстріли, влучання снаряда у будинок, Херсон
Діра в стіні будинку внаслідок влучання в нього російського снаряда, Херсон, січень 2024 р. Фото: Суспільне Херсон

Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння випустили по території Херсонської області 351 снаряд, по Херсону — 36.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Били по житлових кварталах населених пунктів області з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків та дронів. Загалом за добу 75 разів обстріляли Херсонщину. Внаслідок російської збройної агресії поранені троє людей, йдеться в повідомленні.

Що відомо про обстріли Херсонщини 16 січня 2024 року

На Херсонському напрямку російські війська протягом доби з артилерії обстріляли Херсон, Антонівку, Дніпровське та Тягинку.

Російські війська обстріляли Дніпровське на Херсонщині, поцілили в житловий будинок. Військовослужбовці РФ атакували рятувальників, які приїхали гасити пожежу. Загоряння вдалось ліквідувати.

Військові РФ атакували житловий будинок у Білозерці Херсонської області. У 44-річного чоловіка діагностували вибухову травму та поранення ноги.

Російська армія обстріляла Тягинку на Херсонщині. Постраждали чоловік та жінка. З уламковими пораненнями їх доправили до лікарні.

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