На Закарпатті попрощалися із полеглим захисником Федором Ковачем

У селі Негровець Хустського району 16 січня попрощалися з полеглим на війні 49-річним сержантом Федором Ковачем.

Про це повідомили на сторінці Колочавської територіальної громади у Facebook.

Прощання з військовослужбовцем відбулося у Михайлівському храмі в селі Негровець. Провести його в останню дорогу прийшли рідні, знайомі, військовослужбовці, представники влади та численні односельці.

Фото: Колочавська територіальна громада | Facebook

"Федір Ковач з перших днів війни до останнього захищав суверенітет та незалежність рідної держави. Загинув 49-річний сержант 31 грудня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вільшана Куп'янського району Харківської області", — йдеться у повідомленні.

Фото: Колочавська територіальна громада | Facebook

Поховали захисника в рідному селі з військовими почестями. Вічна та світла пам'ять Герою!

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