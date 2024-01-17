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Справи Майдану: судитимуть ще 9 "беркутівців" за розстріли на Інститутській
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Справи Майдану: судитимуть ще 9 "беркутівців" за розстріли на Інститутській

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Революція Гідності, Небесна Сотня
Мітингувальники відтягують пораненого на вул. Інститутській в Києві, 20 лютого 2014 р. Фото: УНІАН

До суду скерували обвинувальний акт стосовно дев'яти співробітників "чорної роти Беркуту" через розстріли протестувальників 20 лютого 2014 року в Києві.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора та ДБР.

Встановили, що в цей день на столичній вулиці Інститутській обвинувачені виконали незаконний наказ та скоїли у співучасті з іншими правоохоронцями низку особливо тяжких злочинів.

"Беркутівці" застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю. Через це загинули 48 мітингувальників та ще 90 отримали вогнепальні поранення.

Згодом зброя була викрадена і пошкоджена, а під час розслідування знайшли та ідентифікували лише частину. Спецпризначенцям інкримінують:

  • незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів (ст. 340 КК України);
  • перевищення службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України);
  • вчинення терористичного акту (ч. 3 ст. 258 КК України);
  • умисні вбивства (п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України);
  • закінчені замахи на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту (ч. 2 ст. 15 КК України);
  • викрадення табельної вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 262 КК України).

Обвинувачувані переховуються на території Росії та отримали громадянство РФ, тому справа в суді буде розглядатися за спеціальною заочною процедурою.

ДБР зазначає, що один з "беркутівців" загинув у 2019 році, вступивши до лав терористичної організації "Вагнер".

Восени 2023 року за вчинення цих злочинів до суду скерували обвинувальні акти стосовно ще 11 міліціонерів роти спеціального призначення київського "Беркуту".

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