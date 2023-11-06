Прокурори скерували до суду обвинувачення стосовно п'яти колишніх міліціонерів роти спецпризначення "Беркут". Їм інкримінують застосування зброї для розгону учасників акції протесту на Майдані у лютому 2014 року. "Беркутівців" судитимуть заочно, оскільки нині вони переховуються в Росії.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Як з'ясувало слідство, 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській у Києві обвинувачені виконали наказ тодішнього керівництва держави і застосували до мітингувальників табельну та автоматичну зброю. Унаслідок цього загинули 48 людей, ще 90 протестувальників дістали вогнепальні поранення.

Пізніше знаряддя скоєння злочину були викрадені, пошкоджені та приховані. Під час розслідування частину зброї знайшли та ідентифікували.

Співробітники колишньої роти спецпризначення "Беркут" МВС України, яких звинувачують у розстрілах людей на Інститутській у лютому 2014 року. Фото: Офіс генерального прокурора

Обвинуваченим інкримінують:

незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів (ст. 340 КК України);

перевищення службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України);

вчинення терористичного акту (ч. 3 ст. 258 КК України);

умисні вбивства (п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України);

закінчені замахи на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту (ч. 2 ст. 15 КК України);

викрадення табельної вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 262 КК України).

Через те, що обвинувачені переховуються на території країни-агресора і набули громадянства РФ, справу в суді розглядатимуть за заочною процедурою (in absentia).

В Офісі генпрокурора нагадали, що за вчинення злочинів проти майданівців до кримінальної відповідальності загалом притягнуті 35 громадян, щодо 5 з них є вироки суду, стосовно 20 обвинувачених триває судове провадження, щодо 10 підозрюваних досудове розслідування завершене, триває ознайомлення з матеріалами справи.