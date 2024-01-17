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"Ікона пам’яті". У Дніпрі встановили барельєф пам'яті загиблих воїнів
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"Ікона пам’яті". У Дніпрі встановили барельєф пам'яті загиблих воїнів

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Барельєф, війна, Дніпро
Ганна Счасна показує барельєф. Фото: Міськрада Дніпра

У Дніпрі, у міському палаці дітей та юнацтва, встановили барельєф пам'яті полеглих воїнів ЗСУ. Про це повідомили в міській раді Дніпра.

Барельєф зробили вихованці майстерні "Січеслав", вони ж і передали свій витвір палацу. На витворі зображено Україну як матір, яка пригортає до себе захисника.

Проєкт "Ікона пам’яті загиблим героям за незалежність України" започаткували 2015 року. Тоді до України приїхала скульпторка українського походження, яка давно проживає в Італії, Олена Карамушка, та навчила волонтерів відливати та розфарбовувати його, розповіла керівниця майстерні Ганна Счасна.

"Ікона пам’яті". У Дніпрі встановили барельєф пам'яті загиблих воїнів
У Дніпрі встановили барельєф загиблим воїнам. Фото: Міськрада Дніпра

"Зараз у рамках цього проєкту близько тисячі родин загиблих героїв по всій Україні отримали пам’ятні барельєфи", — розповіла Ганна Счасна.

Барельєф, який отримав палац дітей та юнацтва, не іменний. Це нагадування про ціну, яку доводиться платити за незалежність України, говорить вона.

У майстерні "Січеслав" зараз займаються восьмеро дітей.

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