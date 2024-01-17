За добу в Україні РФ втратила 730 військових — Генштаб

Станом на ранок 17 січня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 372 820 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 730 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6126 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11372 (+14) од,
- артилерійських систем – 8811 (+10) од,
- РСЗВ – 964 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 653 (+0) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6884 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1817 (+1),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11755 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 1367 (+2).
Дані уточнюються.
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