На фронті відбулося майже 100 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Найгарячіше на Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках. Сили оборони знищили два пункти управління та два склади боєприпасів військ РФ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали 4 ракетних та 29 авіаударів, здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Наприкінці минулої доби російські окупанти завдали ракетних ударів по центральній частині міста Харків. Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали лікарня, приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура.

Вночі, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 19 ударних БпЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ Харківської області; Орлівка, Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Мала Токмачка, Преображенка, Оріхів Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 17 атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 9 атак неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати російське військо, яке не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські військові продовжують стримувати росіян біля Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти не наступали.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, армія РФ не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби окупанти здійснили 6 безуспішних штурмів позицій ЗСУ.

Водночас українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 2 складах боєприпасів росіян.