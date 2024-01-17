693 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 16 січня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- На Херсонському напрямку російські війська протягом доби з артилерії обстріляли Херсон, Антонівку, Дніпровське та Тягинку.
- Російські війська обстріляли Дніпровське на Херсонщині, поцілили в житловий будинок. Військовослужбовці РФ атакували рятувальників, які приїхали гасити пожежу. Загоряння вдалось ліквідувати.
- Військові РФ атакували житловий будинок у Білозерці Херсонської області. У 44-річного чоловіка діагностували вибухову травму та поранення ноги.
- Російська армія обстріляла Тягинку на Херсонщині. Постраждали чоловік та жінка. З уламковими пораненнями їх доправили до лікарні
- Керівницю захопленої російськими військовими Великолепетиської лікарні підозрюють у пособництві РФ. Під час окупації жінка очолила медзаклад, в якому раніше тимчасово виконувала обов’язки директорки. Їй загрожує до 12 років ув'язнення.
- СБУ затримала двох жителів Херсонщини, які брали участь в організації та проведенні псевдореферендуму. Їм оголосили підозру у колабораціонізмі. Наразі їх тримають під вартою.
- "Першого заступника голови" окупаційної адміністрації Скадовська на Херсонщині засудили на дев'ять з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у колабораціонізмі.
У Херсоні Внаслідок російських обстрілів перебої з електропостачанням
Внаслідок російських обстрілів у Херсоні перебої з електропостачанням, повідомив очільник МВА Роман Мрочко.
Російські війська знову обстрілюють Херсон - МВА
Армія РФ знову атакує Херсон з різних видів зброї, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
У Херсонській громаді внаслідок обстрілів РФ постраждали троє людей
У Херсонській міській територіальній громаді станом на 20:45 сьогодні внаслідок обстрілів РФ постраждали троє людей. Двоє чоловіків загинули. Жінка отримала поранення, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
Херсонська область — повітряна тривога!
ЗСУ знищили на Херсонщині російський розвідувальний БпЛА
17 січня 2024 року Сили ППО повітряного командування "Південь" знищили на Херсонщині російський розвідувальний БпЛА, повідомили Сили оборони півдня.
У Херсоні ловлять сигнал російських радіостанцій. Чому так відбувається, пояснює представник Нацради
У Херсоні через близьке розташування до лінії фронту ловить сигнал російських радіостанцій. Почути їх можна і в інших деокупованих населених пунктах правобережжя області.
Чому на правобережжі Херсонщини можна зловити російський сигнал та що із цим робити розповів представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Херсонській області Сергій Мовчан.
Оперативна обстановка на Херсонщині станом на 18:00 — Генштаб ЗСУ
Російські війська протягом доби з артилерії обстріляли Херсон та Антонівку. Також з авіації вдарили по Червоному Маяку, Зміївці та Тягинці на Херсонщині. Про це у вечірньому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
У Херсоні потрібна кров усіх груп з негативним резус-фактором
У Херсоні на 18 січня гостра потреба у донорах усіх груп з негативним резус-фактором. Кров необхідна важкохворим та пораненим внаслідок обстрілів РФ місцевим жителям. Центр працює з 8 до 13 години за адресою: Миколаївське шосе, 7.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Російські війська за день двічі атакували Дніпровський район Херсона. Очевидці про наслідки атаки РФ
Російські військові двічі за день атакували Дніпровський район Херсона. Під обстрілом були житлові будинки та гаражі. Є поранені та загиблі.
Херсонська область — повітряна тривога!
Внаслідок чергового обстрілу Херсона поранена жінка
Російські війська вчергове вдарили по Херсону. Поранена жінка, їй надають допомогу, повідомила Херсонська ОВА.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Впроваджувала ветеринарний та фітосанітарний контроль за стандартами РФ: херсонку підозрюють у колабораціонізмі
У колабораціонізмі та пособництві державі-агресору підозрюють так звану "директорку" підрозділу окупаційної інспекції сільгоспнагляду Херсонської області. Вона сприяла тому, щоб продукція українських сільгоспвиробників сертифікувалася за російськими стандартами та затвердила перелік послуг у рублях., повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Ракетна небезпека на Херсонщині - Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку на Херсонщині.
Херсонська область — повітряна тривога!
Внаслідок обстрілу Херсона загинув водій авто
Російські війська обстріляли Херсон. Під удар РФ у Дніпровському районі потрапила цивільна автівка, в якій загинув водій, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
На лівобережжі Херсонщини ЗСУ ліквідували станцію розвідки "Леопард" та спостережний пункт РФ
Українські військові протягом доби на лівобережжі Херсонщини знищили станцію наземної артилерійської розвідки СНАР-10 "Леопард" та російський спостережний пункт, повідомили Сили оборони півдня.
Також ліквідували гармату, розвідувальний БпЛА "Орлан-10", дев'ять одиниць автобронетехніки та 16 військових РФ.
Війська РФ обстріляли Ромашкове на Херсощині, поранена жінка
За даними ОВА, внаслідок обстрілів РФ у Ромашковому на Херсонщині постраждала 81-річна місцева жителька. У неї – вибухова травма та контузія. Їй надали меддопомогу на місці.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
У Херсоні після обстрілів РФ пошкоджені електромережі. Працює лише тролейбусний маршрут №9
Внаслідок російських обстрілів Херсона пошкоджені електромережі. Рух тролейбусів на маршрутах №8, №11 та №12 неможливий. Його відновлять, як тільки дозволить безпекова ситуація. Працює тролейбусний маршрут №9, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
Внаслідок обстрілу РФ Берислава поранені троє людей
Російська армія вдарила по Бериславу на Херсонщині. Троє поранених: подружжя та чоловік. Усім надали медичну допомогу, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
Херсонська область — повітряна тривога!
Війська РФ знову обстрілюють Дніпровський район Херсона
У Херсоні знову під обстрілами РФ Дніпровський район, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
В ОВА показали наслідки російських обстрілів в Херсоні
ОВА показала який вигляд має Дніпровський район Херсона після денних російських обстрілів. Внаслідок обстрілів горів гараж та автівка. Рятувальники загасили загоряння. Одна людина загинула, одна — поранена.
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні та області — повітряна тривога!
На Херсонщині у Бериславському районі у будинку місцевого жителя знайшли зброю та боєприпаси
На Херсонщині у Бериславському районі у будинку місцевого жителя знайшли зброю та боєприпаси, які чоловік збирав на колишніх позиціях військ РФ. Все знайдене — зберігав вдома, повідомила поліція.
Під час обшуку у нього вилучили два корпуси гранат РГД, запал до гранати РГД-5, півтора кілограма артилерійського пороху, два підривачі та 36 набоїв різного калібру. За даним фактом відкрите провадження. Чоловіка перевіряють на можливу причетність до збуту зброї.
Внаслідок обстрілу Херсона загинула людина, ще одна поранена
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона, за попередніми даними, одна людина загинула, ще одна поранена. Війська РФ кілька разів атакували Дніпровський район міста. Після влучань виникла щонайменше одна пожежа, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні через обстріл РФ перебої з електикою
Російська армія близько 11.30 кілька разів вдарила по Дніпровському району Херсона. Внаслідок обстрілу виникли перебої з електрикою, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
У Херсоні у 36 будинках Шуменського мікрорайону відключили опалення
У Херсоні у 36 будинках Шуменського мікрорайону, у зв’язку з необхідністю проведення термінових робіт із заміни аварійної ділянки трубопроводу, відключать централізоване опалення, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
Його поновлять 19 січня. Дні проведення ремонтних робіт обирали, орієнтуючись на прогнозовану плюсову температуру повітря.
У Силах оборони півдня повідомили про зліт МіГ-31к
У Силах оборони півдня повідомили про зліт МіГ-31к. Повітряну тривогу оголосили по всій території України.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На Херсонщині судитимуть місцеву жительку, депутатку від "Єдиной России"
НА Херсонщині судитимуть так звану "першу заступницю голови" незаконної утвореної окупаційною владою"Херсонської обласної думи". Їй інкримінують державну зраду та колабораціонізм. Підозрюваній загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомила прокуратура Херсонської області.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку на Херсонщині
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку на Херсонщині.
У Херсоні та області — повітряна тривога!
ктивісти руху "Жовта Стрічка" в Новотроїцькому нагадують окупантам, що "Україна переможе!"
Активісти руху "Жовта Стрічка" в селищі Новотроїцьке Генічеського району нагадують, що "Україна переможе, Херсонщина — це Україна", "Новотроїцьке — це Україна!" Вони продовжують чинити спротив російським окупантам.
Армія РФ вдарила по Михайлівці. Снаряд влучив у будинок
Вночі армія РФ обстріляла Михайлівку на Херсонщині. Снаряд влучив у будинок. Загиблих та поранених немає, повідомила ОВА.
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині поранені троє людей
Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині поранені троє людей. Армія РФ минулої доби 75 разів обстріляла територію області, з різних видів озброєння випустила понад 350 снарядів, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.