У Херсоні ловлять сигнал російських радіостанцій. Чому так відбувається, пояснює представник Нацради

У Херсоні через близьке розташування до лінії фронту ловить сигнал російських радіостанцій. Почути їх можна і в інших деокупованих населених пунктах правобережжя області.

Чому на правобережжі Херсонщини можна зловити російський сигнал та що із цим робити розповів представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Херсонській області Сергій Мовчан.