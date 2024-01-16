692 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 15 січня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби війська РФ на Херсонському напрямку з артилерії обстріляли Херсон, Берислав, Томарине, Іванівку, Микільське та Станіслав.
- Армія РФ обстріляла пункт «швидкої» у Станіславі на Херсонщині. Пошкоджена спецавтівка. Також внаслідок артилерійської атаки по селу пошкоджені житлові будинки. Поранена жінка, її шпиталізували.
- Російські військові скинули з безпілотника вибухівку на жительку Берислава на Херсонщині. Вона отримала поранення спини та ніг.
- Російські війська обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині. Загорівся багатоквартирний житловий будинок. Рятувальники загасили пожежу.
- Депутата Держдуми РФ, голову центрвиконкому партії "Єдина Росія" Олександра Сидякіна підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. З 23 до 27 вересня 2022 року на ТОТ Херсонщини він координував проведення псевдореферендуму. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
- На тимчасово окупованій території Херсонщини окупаційна адміністрація та політична партія "Єдиная Россия" 16 січня 2024 року проведуть так званий "єдиний день збору підписів на підтримку кандидата в президенти РФ Володимира Путіна".
У кав'ярні на Майдані у Києві збирають книги для херсонської Миролюбівки
Книгарня-кав'ярня Рід на Майдані відкрилися у вересні у Києві. Тут можна і купити книгу, і просто посидіти почитати, випити кави. Нині проводять благодійний збір для бібліотеки села Миролюбівка Херсонської області.
Разом з братами Капрановими планують зібрати близько 100 книг для Миролюбівської бібліотеки, розповіла менеджерка книгарні Рід Валерія Федорук. У книгарні майже немає книг українською мовою, тому створили таку ініціативу, щоб люди долучалися до читання українською.
У Херсоні відновили опалення у семи багатоповерхівках Дніпровського району Херсона
У Дніпровському районі Херсона сім багатоповерхових будинків під'єднали до централізованого опалення, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
"Білі крила": жителі Олешок на Херсонщині заснували благодійний фонд, щоб допомагати тим, хто лишається в окупації
До повномасштабного вторгнення Андрій Книга мав родинний бізнес на лівому березі Херсонщини — базу відпочинку у лісі. З рідних Олешок довелось виїхати. На підконтрольній території допомагають тим, хто лишається в окупації.
Волонтери херсонського благодійного фонду "Білі Крила" допомагають жителям тимчасово окупованих Олешок. Керівник проєктів фонду Андрій Книга розповідає, організацію заснував разом із сестрою та друзями після звільнення Херсона.
У Херсоні потрібні донори усіх груп крові
Херсонський обласний центр крові на 17 січня потребує донорів усіх груп крові, особливо другої, третьої та четвертої негативних. Кров необхідна важкохворим та пораненим внаслідок російських обстрілів людям. Донорів чекають з 8 до 13 години, за адресою: Миколаївське шосе, 7.
Оперативна ситуація на Херсонському напрямку станом на 18:00
На Херсонському напрямку російські війська протягом доби з артилерії обстріляли обласний центр та Антонівку, Дніпровське, й Тягинку.
Поро це у вечірньому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
Війська РФ атакували Дніпровське на Херсонщині, горів будинок
Російські війська ввечері обстріляли Дніпровське на Херсонщині, поцілили в житловий будинок. Військовослужбовці РФ атакували рятувальників, які приїхали гасити пожежу. Загоряння вдалось ліквідувати, повідомила ДСНС.
Вибухозахисні костюми для рятувальників Херсонщини: у чому їх особливість
Херсонські рятувальники отримали спеціальний вибухозахисний одяг, який використовуватимуть для розмінування області. Таких костюмів в Україні три, два з них – у Херсоні.
Псевдокерівницю окупаційної Великолепетиської лікарні на Херсонщині підозрюють у пособництві РФ
Так звану "керівницю" Великолепетиської лікарні підозрюють у пособництві РФ. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.
Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, підозрювана у серпні 2022 року очолила захоплений медичний заклад, в якій раніше тимчасово виконувала обов’язки директорки. Жінка перереєструвала лікарню за російським законодавством, примушувала медиків до співпраці.
Після оголошення окупаційною владою так званої "евакуації" підозрювана забезпечила вивезення обладнання та майна лікарні до Іванівки Генічеського району та продовжила свою діяльність.
Двоє херсонців через інтернет-шахраїв втратили понад 90 тисяч гривень
Двоє херсонців стали жертвами аферистів, які використовували посилання для виманювання персональних даних людей. Один з херсонців хотів продати телефон і втратив майже 30 тисяч гривень. Жінка хотіла оформити допомогу від держави і перейшовши за посиланням, у неї з рахунку зникло понад 60 тис грн, повідомила поліція Херсонської області.
Херсонська область — повітряна тривога!
У тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині так звана "влада" набирає персонал до псевдовійськкомату
На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області так звана "адміністрація" продовжує створювати мережу фейкових військкоматів та набирати до них персонал.
Про це у Telegram повідомив перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський.
За його інформацією, у тимчасово захопленому російськими окупантами Генічеську відкрили вакансії до псевдовійськкомату. Соболевський додав, що одразу кілька відділів потребують "спеціалістів".
Внаслідок обстрілу Білозерки поранений чоловік
Близько 11:30 російська армія обстріляла житловий будинок у Білозерці. Постраждав 44-річний чоловік, він перебував на подвірʼї будинку. У потерпілого – вибухова травма та поранення ноги. Йому надали меддопомогу, повідомила Херсонська ОВА.
Російська армія завдала удару по Тягинці: поранені двоє людей
Російська армія обстріляла Тягинку на Херсонщині. Постраждали чоловік та жінка. З уламковими пораненнями їх доправили до лікарні, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Двох жителів Херсонщини, які брали участь в організації псевдореферендуму, підозрюють у колабораціонізмі
Двох жителів Херсонщини, які брали участь в організації та проведенні псевдореферендуму, підозрюють у колабораціонізмі. Наразі їх тримають під вартою.
У вересні 2022 року жінка з Милівської сільради та чоловік з Білозерської громади увійшли до складу так званих "дільничних виборчих комісій". Вони ходили по домівках людей з урнами для фейкового голосування. Обом загрожує до десяти років ув'язнення, повідомила у Telegram херсонська обласна прокуратура.
У Херсоні внаслідок російських обстрілів пошкоджена школа
Голова ОВА Олександр Прокудін показав у Telegram наслідки нічного обстрілу російських військових школи у Херсоні. Заклад освіти пошкоджений, вибите скло у багатьох вікнах. Загиблих та поранених немає.
Військові РФ вночі атакували Херсон: поранені двоє поліцейських
Російські військові вночі атакували адмінбудівлю поліції. Приміщення зазнало руйнувань. Двоє поліцейських отримали контузії. Від вибухової хвилі у розташованих навколо багатоповерхівках, будівлях школи та суду пошкоджені вікна, повідомила поліція Херсонської області.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
У тимчасово окупованому Генічеську відкрили вакансії до кількох відділів псевдовійськкомату
На ТОТ Херсонщини так звана "адміністрація" продовжує створювати мережу військкоматів та набирати до них персонал. У тимчасово окупованому Генічеську відкрили вакансії до кількох відділів псевдовійськкомату, повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський.
На Херсонщині за добу Сили оборони знищили три РСЗВ, сім гармат, міномет та два розвідувальні безпілотники РФ
За добу на лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили три реактивні системи залпового вогню "Ураган" та "Град", сім гармат, міномет, два розвідувальні безпілотники "Зала" та "Мерлін", два човни та 13 одиниць автомобільної техніки РФ. Також ліквідували 22 російських військових, йдеться у Telegram.
За добу російська армія скинула 13 керованих авіабомб на населені пункти Херсонської області
Протягом доби російські військові завдали два авіаційні удари по Херсонщині. Скинули 13 керованих авіабомб по Херсону, Бериславу, Зміївці, Червоному Маяку, Республіканцю та Новобериславу, повідомили Сили оборони півдня.
Херсонська область - повітряна тривога!
Першого заступника голови" окупаційної адміністрації Скадовська засудили на дев'ять з половиною років позбавлення волі
"Першого заступника голови" окупаційної адміністрації Скадовська на Херсонщині засудили на дев'ять з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у колабораціонізмі.
На псевдопосаді засуджений добирав співробітників до так званого "органу влади" та підпорядкованих йому установ. Також в інтерв’ю російським ЗМІ публічно схвалював дії окупаційної влади та армії РФ, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
Вночі армія РФ обстріляла Білозерку
Вночі російська армія атакувала Білозерку на Херсонщині. Снаряди пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Загиблих та поранених немає, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
На війні загинув боєць з Херсонщини Олександр Іванов
На війні загинув житель Дар'ївської громади Херсонської області Олександр Іванов. Він поліг у бою 4 січня 2024 року під Авдіївкою на Донеччині. У захисника залишились батько, дружина та син, повідомила у Facebook Дар'ївська сільська рада.
Зранку на маршрути у Херсоні вийшло 96 автобусів і тролейбусів
Сьогодні зранку на маршрути у Херсоні вийшли 96 одиниць громадського транспорту — 75 автобусів та 21 тролейбус, повідомила МВА.
Армія РФ 99 разів обстріляла Херсонщину
Російська армія минулої доби 99 разів обстріляла Херсонщину. Є влучання у гуманітарний штаб та пункт незламності у Бериславському районі, а також адмінбудівлю у Херсоні. Двоє людей поранені, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Дощ та сильний вітер: погода 16 січня на Херсонщині
Сьогодні у Херсоні та області буде хмарно з проясненнями, дощ та північно-західний вітер з поривами до 20 м/с. Температура повітря вдень становитиме 5° тепла, повідомив обласний гідрометцентр.