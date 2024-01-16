У кав'ярні на Майдані у Києві збирають книги для херсонської Миролюбівки

Книгарня-кав'ярня Рід на Майдані відкрилися у вересні у Києві. Тут можна і купити книгу, і просто посидіти почитати, випити кави. Нині проводять благодійний збір для бібліотеки села Миролюбівка Херсонської області.

Фото: Суспільне Херсон

Разом з братами Капрановими планують зібрати близько 100 книг для Миролюбівської бібліотеки, розповіла менеджерка книгарні Рід Валерія Федорук. У книгарні майже немає книг українською мовою, тому створили таку ініціативу, щоб люди долучалися до читання українською.