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На відновлення багатоповерхівки в Одесі, в яку влучила ракета, виділили 35 мільйонів
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На відновлення багатоповерхівки в Одесі, в яку влучила ракета, виділили 35 мільйонів

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багатоповерхівка на Середній
Пошкоджена багатоповерхівка в Одесі внаслідок російської ракетної атаки. 29 грудня 2024 року. Фото: пресслужба Нацгвардії України

З бюджету Одеси виділили 35 мільйонів гривень на відновлення багатоповерхівки на вулиці Середній, в яку вранці 29 грудня 2023 року влучила російська ракета.

Відповідне рішення 17 грудня прийняли депутати Одеської міської ради на позачерговій сесії.

Всього із бюджету Одеси на пошкоджений будинок на Середній виділили 42 мільйони. З них 35 — на відновлення і сім — на ліквідацію наслідків атаки.

Крім багатоповерхівки на Середній в бюджеті міста запланували 13,2 мільйона на відновлення ще чотирьох будинків, пошкоджених російськими атаками й 23 — на ліквідацію наслідків руйнувань п’яти будинків.

Під час засідання мер міста Геннадій Труханов повідомив, що за попередніми розрахунками на відновлення будинків та ліквідацію тих споруд, що зазнали суттєвих руйнувань під час атак РФ, потрібно 82 мільйони гривень.

"Серед тих, що не підлягають відновленню — приватні будинки на Пішеніна, триповерховий будинок на Картамишевській. Ми допомагаємо мешканцям цих будинків через єВідновлення. До програми включені всі інші проєкти, що потребують відновлювальних робіт, серед них і пʼять млн гривень на будинок на вулиці Заболотного, 54", — повідомив міський голова.

Що відомо про руйнування будинку на Середній

Вранці 29 грудня 2023 року під російський обстріл потравив житловий комплекс "Люксембург" на вулиці Середній в Одесі. Ракета влучила в один з корпусів та розірвалась всередині.

Внаслідок вибуху зруйновані кілька поверхів будинку. За даними міськради, опорні конструкції витримали, але протиаварійні роботи необхідно провести якомога швидше, щоб будинок не обвалився.

Наразі у пошкодженому корпусі люди не живуть.

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