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Два вибухи пролунали у Чугуєві ввечері 17 січня, є загибла
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Два вибухи пролунали у Чугуєві ввечері 17 січня, є загибла

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Два вибухи пролунали у Чугуєві ввечері 17 січня, є загибла
Запуск ракет "С-300" з території Белгорода у бік Харкова. Фото: Вадим Беліков

Два вибухи пролунали у Чугуєві під час останньої повітряної тривоги ввечері 17 січня. Попередньо, російська армія завдала по місту ударів ракетами С-300, пошкоджений навчальний заклад.

Внаслідок ударів по Чугуєву загинула операторка котельні, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, медики надали допомогу на місці ще одному пораненому.

Нині екстрені служби оглядають місця влучань, повідомила Суспільному міська голова Галина Мінаєва.

Російські військові поцілили по місту зенітними ракетами С-300, повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Станом на 23:00 інформації про поранених медики швидкої допомоги не отримували, розповів Суспільне Харків директор обласного Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Доповнено 08:31. Внаслідок ракетних ударів по Чугуєву загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його даними, поранені троє людей: у стані середньої тяжкості ушпиталили 63-річного чоловіка та 45-річну жінку, 82-річній жінці допомогу надали на місці.

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