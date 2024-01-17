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"Одягали протигаз і перекривали доступ повітря". У катівні в Куп'янську росіяни знущалися з 16-річного — поліція
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"Одягали протигаз і перекривали доступ повітря". У катівні в Куп'янську росіяни знущалися з 16-річного — поліція

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&quot;Одягали протигаз і перекривали доступ повітря&quot;. У катівні в Куп'янську росіяни знущалися з 16-річного — поліція
Катівня російських військових в Ізюмському райвідділку поліції. 19 вересня 2022 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне

У Харківській області правоохоронці задокументували випадки утримання в російських катівнях неповнолітніх. Один з них стосується Артура з Куп'янська, якому на момент окупації міста було 16 років. Російські окупанти катували хлопця, надягаючи на нього протигаз і перекриваючи повітря, а також змушували працювати.

Через російську катівню в Куп'янську пройшли щонайменше 150 людей, розповів на брифінгу 17 січня начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Їх катували, утримували в нелюдських умовах. Щоб просто зрозуміти: це було приміщення ізолятора тимчасового тримання Куп'янського відділку поліції. У приміщенні, де за нормативами можуть перебувати лише 44 людини, вони помістили 150 людей, яких утримували, били, допитували", — розказав Болвінов.

За фактом порушення звичаїв ведення війни кримінальну справу відкрили на всіх потерпілих від окупантів у катівні в Куп'янському райвідділку. За даними начальника слідчого управління, у справі — 67 потерпілих, 73 епізоди катувань.

"Ми не будемо скеровувати кожен епізод, як окрему справу, ми їх зараз розслідуємо, щоб скласти повну картину тих жахливих подій, які чинили росіяни під час окупації. Відомо, що двоє людей, які перебували у цій катівні — померли: один хлопець через те, що його сильно побили та він отримав черепно-мозкову травму, в іншого чоловіка, жителя селища Дворічної, не витримало серце", — каже Сергій Болвінов.

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Жінки понад 90 діб перебували у цих катівнях, росіян нічого не зупиняло

Загалом на деокупованій території Харківської області, за даними поліції, виявили 28 місць, де росіяни утримували місцевих жителів. Наразі оглянути змогли 25 з них: три катівні розташовані близько до зони бойових дій.

"У цих місцях росіяни катували їх. Застосовували різні види катувань, знущань, психологічний тиск, а також били, чим завгодно. Застосовували електричний струм, заламували руки, одягали протигази та робили інші жорстокі речі з людьми", — зазначив Болвінов.

Катівня російських військових в Ізюмському райвідділку поліції. 19 вересня 2022 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне
У нас розслідується 10 кримінальних проваджень за фактами виявлених місць катувань — Куп'янськ, Ізюм, Вовчанськ, Балаклія

З початку повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині відкрили понад 16 200 проваджень за фактом порушення законів і звичаїв війни. Стаття охоплює як обстріли, так і катування, вбивства, крадіжки, зґвалтування та інші злочини, які вчиняли росіяни.

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