НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський зустрівся з Дудою у Давосі
ЗеленськийПОЛЬЩАШВЕЙЦАРІЯПодіїСвітПолітика

Зеленський зустрівся з Дудою у Давосі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський зустрівся з Дудою у Давосі
Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда провели зустріч на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі 16 січня 2024 року. Фото: канцелярія президента Польщі

Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі 16 січня провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Я запевнив президента Зеленського, що наша політика щодо України буде стабільною і надалі залишатиметься політикою підтримки; що він може спокійно почати переговори з премʼєром Дональдом Туском в Києві за кілька днів. Я вірю, що це буде хороша політика, яку ми зможемо разом проводити", — процитували президента Польщі у акаунті його канцелярії у Х.

Що відомо про візит Туска до Києва

14 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський привітав Туска з призначенням на посаду глави польського уряду та запросив до Києва.

Згодом стало відомо, що Туск анонсував візит до Києва найближчим часом.

Як писали ЗМІ, візит потрібен, аби розпочати перезавантаження відносин між державами, які загострилися після блокади кордону з боку польських перевізників та заборони на імпорт українського зерна.

Форум у Давосі

Понад 100 глав держав і урядів зібралися у Давосі на 54-ті щорічні збори Всесвітнього економічного форуму. Загальна тема заходу — "Відновлення довіри". Програма складатиметься з чотирьох пріоритетів:

  • "Досягнення безпеки та співпраці в розколотому світі";
  • "Створення зростання та робочих місць для нової ери";
  • "Штучний інтелект як рушійна сила економіки та суспільства";
  • "Довгострокова стратегія щодо клімату, природи та енергії".

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Зеленський провів наради щодо енергетики та будівництва фортифікацій
Зеленський провів наради щодо енергетики та будівництва фортифікацій
Зеленський і Макрон
Зеленський обговорив із Макроном оборонні потреби України
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував ситуацію із Bihus.Info: Будь-який тиск на журналістів неприпустимий
Лі Цян
Прем'єр-міністр Китаю не став зустрічатися із Зеленським у Давосі — Politico
На початок