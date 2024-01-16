Зеленський зустрівся з Дудою у Давосі

Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі 16 січня провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Я запевнив президента Зеленського, що наша політика щодо України буде стабільною і надалі залишатиметься політикою підтримки; що він може спокійно почати переговори з премʼєром Дональдом Туском в Києві за кілька днів. Я вірю, що це буде хороша політика, яку ми зможемо разом проводити", — процитували президента Польщі у акаунті його канцелярії у Х.

Що відомо про візит Туска до Києва

14 грудня 2023 року президент Володимир Зеленський привітав Туска з призначенням на посаду глави польського уряду та запросив до Києва.

Згодом стало відомо, що Туск анонсував візит до Києва найближчим часом.

Як писали ЗМІ, візит потрібен, аби розпочати перезавантаження відносин між державами, які загострилися після блокади кордону з боку польських перевізників та заборони на імпорт українського зерна.

Форум у Давосі

Понад 100 глав держав і урядів зібралися у Давосі на 54-ті щорічні збори Всесвітнього економічного форуму. Загальна тема заходу — "Відновлення довіри". Програма складатиметься з чотирьох пріоритетів: