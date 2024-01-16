Вихованці спортивної школи олімпійського резерву №3 з Дніпра на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів вибороли шість медалей.
Про це йдеться у пресрелізі Дніпровської міської ради, який отримало Суспільне.
За повідомленням, чемпіонкою змагань у бігу на 2000 м з перешкодами стала Наталя Фастова. Срібні нагороди у Володимира Мавричева (біг 400 м) та Альони Часс (потрійний стрибок). Бронзовими призерами стали Вікторія Бабак (стрибок у довжину), Кирило Фатєєв (біг 60 м з перешкодами) і Марія Тимошенко (біг 200 м).
Крім того, збірна команда Дніпропетровської області посіла третє місце.
Змагання проходили 13-14 січня у Львові.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро