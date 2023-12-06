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"Радію, що можу побачити усмішки". Нацгвардієць з Харкова приїхав з фронту до своїх дітей у День Святого Миколая
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"Радію, що можу побачити усмішки". Нацгвардієць з Харкова приїхав з фронту до своїх дітей у День Святого Миколая

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Житель Харкова Олег повернувся з позицій, щоб навідати своїх дітей у День Святого Миколая. Після початку повномасштабного вторгнення він став до лав 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії: боронив Харківщину, Донеччину та тримав рубежі в Серебрянському лісі на Луганщині. Родина Олега жила на Північній Салтівці, цей район одним з перших потрапив під російські обстріли. Тоді Олег евакуював дружину із дітьми за кордон, але вони повернулися, щоб бути ближчими до батька.

Нацгвардієць Олег приїхав до своєї квартири у Харкові, біля вікна на нього вже чекали рідні.

  • Привіт! Дай цьомку татові. А де Яночка?
  • Уроки робить.
  • Кожна хвилина, зустріч із родиною — це таке відчуття.. Катарсис такий.
Нацгвардієць з Харкова у День Святого Миколая
Нацгвардієць Олег зі своїми двома дітьми, Харків, грудень 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Дружина бійця Анастасія згадує, як 24 лютого 2022 року прокинулись від вибухів. На той час молодшому синові Ромі було пів року. За тиждень чоловік відвіз родину до кордону з Польщею.

"В Польщі пробули рік, але не витримали без тата і приїхали додому. Коли ти розумієш, що твій чоловік у дуже страшних місцях, то просто тягне додому, бо розумієш, що можеш просто не встигнути доїхати. Спочатку було дуже важко, але я розумію, що чоловік відчуває мене, й мені потрібно давати йому гарні емоції, щоб він там знав, що вдома все гаразд", — каже Анастасія.

Нацгвардієць з Харкова
Дружина нацгвардійця Анастасія з молодшим сином, Харків, грудень 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Під час перебування в Польщі вона шукала волонтерів, щоб допомогти чоловікові, збирала аптечки, спорядження. Підтримує його і зараз — тепер передає смаколики.

"Донька дуже важко це переживає, вона буває плаче, хоче до тата, я їй кажу: "Тато на роботі, він нас захищає і не може бути вдома. Але як тільки він зможе, вирветься до нас". Коли лунає тривога, я намагаюсь дітей відволікати, ми біжимо в коридор, граємось, їмо солоденьке".
Нацгвардієць з Харкова приїхав з фронту до своїх дітей у День Святого Миколая
Нацгвардієць Олег з Харкова грає з сином, грудень 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

До повномасштабної війни нацгвардієць Олег працював водієм вантажівки, не припинив роботу й під час повномасштабного вторгнення. У червні 2022 року він отримав повістку. За його словами, до цього й сам ходив до військкомату, але йому відмовляли.

"Це моє місто, я народився і виріс тут, а РФ зовсім поруч. Коли родина поїхала, синові було пів року — це той самий період, коли я мав би бути поруч, допомагати своїй дружині. Але на жаль, так сталось, що я його пропустив. Я радію, що я можу побачити усмішку своїх дітей, своєї дружини. Я знаю, що їй тяжко. Їй велика шана, вона дійсно мій надійний тил, і я дякую Богу, що в мене така дружина", — каже Олег.

Нацгвардієць з Харкова приїхав з фронту до своїх дітей у День Святого Миколая
Малюнок, який донька подарувала нацгвардійцю Олегу, Харків, грудень 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Зараз Олег продовжує службу, раз на кілька місяців, каже, вдається приїхати навідати родину.

"Вдома з рідними я не розмовляю про те, що там (на фронті — ред.) та як там. Я не розповідаю, що, як, де я. Я вважаю, що родина не повинна цього знати, це їх не стосується. Я виконую свою роботу, служу на захисті держави".
Нацгвардієць з Харкова приїхав з фронту до своїх дітей у День Святого Миколая
Пошкоджений обстрілами будинок на Північній Салтівці, де жила родина нацгвардійця Олега, Харків, грудень 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Зараз дружина з дітьми живуть в орендованій квартирі. Їхня оселя на Північній Салтівці розбита російськими обстрілами. Старша донька навчається онлайн. За словами дружини Анастасії, родина чекає перемоги та повернення батька додому.

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